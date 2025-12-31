Cómo será el servicio de SAETA para el primer día del 2026

El servicio del transporte de pasajeros de SAETA, en los once municipios que componen el área Metropolitana de Salta, para éste jueves 1 de enero del 2026 será a partir de las 10 y hasta las 22 hs. Ya el 2 de enero el servicio se retomará a la 0 hora con el servicio nocturno y desde las 5.30 con frecuencias y horarios habituales.

Los usuarios podrán ver los horarios previstos para ese día en www.saetasalta.com.ar en el ícono de ingreso a cada corredor. También podrán observar la ubicación de los coches de cada línea a través de SAETA APP, disponible para todos los teléfonos celulares con sistema IOS y ANDROID.

