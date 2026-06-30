Realizaron pruebas del equipamiento hidromecánico en los complejos Cabra Corral y El Tunal

Profesionales de la Dirección Regional Norte del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) participaron de las pruebas periódicas destinadas a verificar el correcto funcionamiento de los sistemas hidromecánicos de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados sobre el río Juramento, en la provincia de Salta.

Del 24 al 26 de junio, se llevaron a cabo los ensayos semestrales del equipamiento hidromecánico de Cabra Corral, Peñas Blancas y El Tunal, en el marco de las acciones de fiscalización que desarrolla el Organismo. Estas pruebas periódicas permiten verificar el adecuado funcionamiento de los componentes hidromecánicos esenciales para la operación segura de las presas, constituyendo una instancia fundamental dentro de las actividades de control técnico previstas.

Por el ORSEP participaron la Ing. Hebe Barber -Directora Regional Norte- y el Ing. Carlos Emmanuel Nahas, quienes supervisaron la ejecución de los ensayos junto al personal técnico de la concesionaria encargada de las instalaciones.

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