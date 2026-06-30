Diputados salteños recibieron al Círculo Médico para fortalecer las prestaciones del IPSS

La reunión presidida por la titular de la comisión de Salud de la Cámara de diputados de salta, diputada Laura Cartuccia, contó con la participación de los diputados Fabián Valenzuela, Patricio Peñalba, Alejandro Esper, Jorge Restom, Mónica Goicoechea y Miguel Plaza. En representación del Círculo Médico asistieron su presidenta, Adriana Falco; el vicepresidente, Marcelo Biagini; el secretario, Félix Aldana; el tesorero, Luis Navarro; y la vocal Analía Fuentes.

Durante la reunión, los representantes del Círculo Médico destacaron la importancia del encuentro, y señalaron que el IPSS constituye una de las principales fuentes de prestaciones médicas de la provincia, por lo que expusieron aspectos vinculados a los distintos niveles de servicios, las liquidaciones de las prestaciones y los plazos de pagos. Por otra parte, expusieron aspectos vinculados a la situación operativa y financiera de la entidad en relación a los convenios con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS).

En otro sentido, uno de los temas abordados fue la implementación del sistema de auditorías sobre las prestaciones médicas. En ese marco, si bien enfatizaron en la importancia de los mecanismos de control del sistema, plantearon observaciones respecto de la instrumentación del esquema aplicado, lo que se encuentra en instancias de tratamiento y articulación institucional con los organismos provinciales.

Al respecto, y ante consultas de los legisladores, los representantes de la institución también se refirieron a la actualización de los honorarios profesionales, aspectos vinculados a los nomencladores y las coberturas de prestaciones en los distintos niveles. En ese sentido, informaron que varias prestaciones médicas no registran incrementos desde julio de 2025, con excepción de la actualización aplicada a las consultas en febrero de 2026. Según indicaron, mientras la inflación acumulada ronda el 30%, las actualizaciones efectuadas alcanzan aproximadamente el 9%.

Como parte de la agenda legislativa de reuniones en el ámbito de la comisión se avanzará en un encuentro con las autoridades del IPSS para abordar lo expuesto y el trabajo del organismo en relación al Círculo Médico.

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