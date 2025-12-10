Catamarca aprobó el uso del Protocolo para la investigación de femicidios elaborado por la UFEM

El procurador general del Ministerio Público Fiscal Penal del Poder Judicial de la provincia de Catamarca, Tristán Agustín Lobo, dictó la instrucción general N°003/2025 que incorpora -a partir del 1° de enero próximo en esa jurisdicción- el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios), elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta. El documento fue aprobado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en marzo de 2018.

La decisión del procurador catamarqueño se dio en línea con las acciones de política criminal con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que viene adoptando ese Ministerio Público provincial. Así, a través de la referida instrucción, recomendó a las/os integrantes del organismo la aplicación de la guía de actuación para la investigación y litigio de los casos de femicidio.

La adhesión al protocolo se consolidó a partir de la propuesta realizada, en julio pasado, en el Encuentro de las referentes del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que funciona en el ámbito del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo Federal de Política Criminal. En dicha ocasión, la UFEM dictó capacitaciones en materia de investigación de casos de femicidios y en casos de violencia sexual.

De este modo, Catamarca se suma a las doce provincias que ya implementaron la guía de actuación, en línea con las decisiones institucionales tomadas por otros Ministerios Públicos del país que también adoptaron este documento y el Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual, aprobado por Resolución PGN N°16/23, en abril de 2023.

Por otra parte, el procurador general catamarqueño invitó a la Corte de Justicia provincial para que el protocolo sea aplicado por la Policía Judicial y por el Cuerpo Interdisciplinario Forense local. Además, dispuso informar la decisión a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a ONU Mujeres, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Protocolo:

MPF Nación

Más sobre: Catamarca.



