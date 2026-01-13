ANSES: quienes cobran hoy
13/01/2026
Hoy martes 13 de enero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 2 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 2.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 1.
