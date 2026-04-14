ANSES: pagos del martes 14 de abril

14/04/2026 - Actualizado: 13/04/2026

Hoy martes 14 de abril continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 2 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos terminados en 2.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

  • Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de mayo.

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir