Implementarán un nuevo sistema para mejorar el transporte de pasajeros entre Guachipas, La Viña y Coronel Moldes
26/03/2026
Luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris reciba el pedido de los intendentes de Guachipas, Diego Ontiveros y de La Viña, Elizabeth Sánchez junto a los senadores provinciales Jorge Soto y Diego Cari y los diputados provinciales Esteban Amat y Néstor Parra; por un servicio especial para que puedan trasladarse estudiantes y trabajadores, se pondrá en marcha desde este viernes un sistema rondin, que unirá los mencionados municipios.
Concretamente, los intendentes de Guachipas y La Viña solicitaron a la AMT, la necesidad de un servicio que pueda acercar a los estudiantes y usuarios desde Guachipas y La Viña hasta Coronel Moldes, para que luego puedan también contar con el servicio de Saeta hasta Salta.
Para este viernes se contemplarán 3 frecuencias directas y 3 rondines que saldrán desde Guachipas, continuarán por La Viña, El Carmen, Ampascachi, Coronel Moldes para culminar en Salta.
La empresa que prestará el servicio, como prueba piloto, será Flecha Bus de lunes a viernes bajo el sistema rondín. Los días sábados y domingos se mantendrá el servicio como se lo venía prestando.
Horarios y frecuencias:
FRECUENCIAS DE DÍAS HÁBILES
Ida (Guachipas → Salta)
|Servicio
|Guachipas
|La Viña
|El Carmen
|Ampascachi
|Cnel Moldes
|Salta
|Directo
|06:00
|06:20
|06:25
|06:35
|06:45
|08:05
|Rondín
|06:30
|06:50
|06:55
|07:05
|07:15
|Rondín
|12:50
|13:10
|13:15
|13:25
|13:35
|Directo
|17:45
|18:05
|18:10
|18:20
|18:30
|19:50
|Rondín
|19:05
|19:25
|19:30
|19:40
|19:50
|Rondín
|21:00
|21:20
|21:25
|21:35
|21:45
Vuelta (Salta → Guachipas)
|Servicio
|Salta
|Cnel Moldes
|Ampascachi
|El Carmen
|La Viña
|Guachipas
|Rondín
|07:20
|07:30
|07:40
|07:45
|08:05
|Rondín
|13:50
|14:00
|14:10
|14:15
|14:35
|Directo
|14:30
|15:50
|16:00
|16:10
|16:15
|16:35
|Rondín
|20:00
|20:10
|20:20
|20:25
|20:45
|Rondín
|22:10
|22:20
|22:30
|22:35
|22:55
|Directo
|22:00
|23:20
|23:30
|23:40
|23:45
|00:05
FRECUENCIA DE SÁBADOS
Ida (Guachipas → Salta)
|Servicio
|Guachipas
|La Viña
|El Carmen
|Ampascachi
|Cnel Moldes
|Salta
|Directo
|06:00
|06:15
|06:25
|06:35
|06:50
|08:05
|Directo
|18:15
|18:35
|18:40
|18:50
|19:05
|20:20
Vuelta (Salta → Guachipas)
|Servicio
|Salta
|Cnel Moldes
|Ampascachi
|El Carmen
|La Viña
|Guachipas
|Directo
|14:30
|15:50
|16:00
|16:10
|16:15
|16:35
|Directo
|20:30
|21:50
|22:00
|22:10
|22:15
|22:35
FRECUENCIA DE DOMINGOS Y FERIADOS
Ida (Guachipas → Salta)
|Servicio
|Guachipas
|La Viña
|El Carmen
|Ampascachi
|Cnel Moldes
|Salta
|Directo
|18:15
|18:35
|18:40
|18:50
|19:05
|20:20
|Directo
|20:00
|20:20
|20:25
|20:35
|20:50
|22:05
Vuelta (Salta → Guachipas)
|Servicio
|Salta
|Cnel Moldes
|Ampascachi
|El Carmen
|La Viña
|Guachipas
|Directo
|09:00
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:05
|Directo
|22:30
|23:50
|00:00
|00:10
|00:15
|00:35
Más sobre: Coronel Moldes.
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