Morillo: condenan al hijo del exintendente, a un comerciante y un gendarme por robo y contrabando de rieles

En el marco de dos audiencias celebradas entre el 3 y el 12 de diciembre pasados, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó mediante acuerdos de juicio abreviado las condenas del hijo del exintendente de Morillo, un comerciante y un gendarme, y dispuso la elevación a juicio respecto del exjefe comunal de esa misma localidad salteña y de un policía, en el marco de la investigación penal formalizada en noviembre último por el robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en la zona del chaco salteño, su contrabando hacia Bolivia y el pago de coimas. Las condenas fueron solicitadas por el fiscal general a cargo de la Fiscalía de Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Roxana Gual.

El primero de los acuerdos -dado a conocer en la audiencia del 3 de diciembre- derivó en la condena de Miguel Gerala, hijo del exintendente del municipio de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala. El imputado recibió una pena de 6 años de prisión al ser considerado coautor del delito de contrabando de mercadería -exportación e importación- agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con los delitos de cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda.

En el mismo acuerdo fue condenado el comerciante David Edilberto Medina, a la pena de 6 años de prisión como coautor del delito de contrabando de mercadería (exportación) agravado por la cantidad de personas intervinientes y por la utilización de un paso no habilitado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se dispuso su inhabilitación para ejercer el comercio por el plazo de 5 años.

En tanto, en la audiencia del 12 de diciembre, la jueza homologó un segundo acuerdo alcanzado por la fiscalía con la defensa de Jorge Fernando Cabrera, quien se desempeñaba como sargento de la Gendarmería Nacional. El efectivo fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de cohecho pasivo.

Asimismo, la magistrada declaró admisible la acusación penal formulada por el Ministerio Público Fiscal contra el exintendente Atta Gerala, a quien se imputó el delito de contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos, en calidad de autor.

La misma decisión se adoptó respecto del oficial ayudante de la Policía de la Provincia de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Destacamento de Pluma de Pato, y deberá responder por el delito de cohecho pasivo.

En relación con ambos imputados, la jueza dispuso la elevación a juicio y estimó una expectativa de pena de 11 años de prisión para el exintendente y de 3 años para el efectivo policial. En su resolución, remarcó la complejidad del debate, que será llevado adelante por un tribunal colegiado.

