Policía y municipios de Salta realizan controles por venta ilegal de pirotecnia

En el marco del Operativo Fin de Año Seguro, Policía de Salta a través de la Dirección Bomberos inició los operativos de control de venta de pirotecnia por las fiestas de fin de año.

Se trata de un trabajo conjunto con los municipios de toda la provincia.

Las acciones están focalizadas en el control de comercios y puestos de venta irregular en vía pública.

En Capital, la reunión de coordinación se realizó éste viernes en el salón de la Dirección Bomberos. Participó el jefe de División Inspecciones y Asesoramiento Técnico y autoridades municipales.

Cabe destacar que en la provincia de Salta rige la Ley 8340 que establece la prohibición de tenencia, uso, y comercialización de pirotecnia sonora.

Ante cualquier caso que se detecte la utilización de pirotecnia sonora, se recomienda a la comunidad reportarlo al Sistema de Emergencias 911.






