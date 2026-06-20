Las Lajitas: pondrán en marcha un curso gratuito de “Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”

La Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades de Salta pondrá en marcha a partir del 4 de julio, el curso gratuito de “Instalaciones Eléctricas Domiciliarias” en la localidad de Las Lajitas.

Con cupos limitados, la propuesta está orientada a brindar herramientas técnicas y ampliar las oportunidades de inserción laboral de los participantes, y tendrá una duración aproximada de cuatro meses de cursado.

Las clases se dictarán en las aulas de UPATECO, sitas en calle Jujuy casi esquina Esquiú, los martes de 16 a 18:30 hs y sábados de 9 a 11:30 hs, con modalidad presencial.

Los interesados podrán inscribirse en: https://formacionyempleo.salta.gob.ar

Sec. Prensa Salta

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