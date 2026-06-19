Los Toldos: avanzan iniciativas para fortalecer la producción hortícola y mejorar la comercialización en la zona de frontera

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Intendencia de Los Toldos, organismos nacionales y equipos técnicos para avanzar en acciones destinadas a fortalecer la producción hortícola y mejorar la comercialización de la producción de frontera. Entre los temas centrales se destacó la construcción de un invernadero para la producción de plantines cítricos, cuya habilitación será evaluada por SENASA mediante una visita técnica a la localidad.

Además, se analizaron las dificultades logísticas que enfrenta la producción local para acceder a los mercados nacionales, debido a que gran parte de la mercadería debe atravesar territorio boliviano antes de reingresar al país.

En este marco, los participantes coincidieron en la necesidad de generar mecanismos que faciliten la circulación de los productos, reduzcan obstáculos operativos y fortalezcan la competitividad de los productores de frontera, impulsando el desarrollo económico del norte provincial.

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