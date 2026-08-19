El paso de Jama continúa cerrado, refuerzan los controles y la asistencia ante la acumulación de camiones

Ante la continuidad del cierre del Paso Internacional de Jama por condiciones climáticas adversas y la creciente concentración de transportes de carga, el Gobierno de Jujuy y organismos nacionales coordinaron nuevas medidas de control, prevención y asistencia.

Durante una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad, con la participación de autoridades provinciales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Aduana, Defensa Civil, Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional, se acordaron acciones destinadas a mantener el orden y la seguridad mientras continúe cerrado el paso fronterizo.

En este marco, se restringirá el ingreso de transportes de carga a la Ruta Nacional 52 a la altura de Purmamarca, medida que estará a cargo de la Policía de la Provincia de Jujuy. Asimismo, Gendarmería Nacional implementará un puesto de control permanente en Volcán durante el período de cierre.

Refuerzo de los controles y advertencias

El Escuadrón 53 “Jujuy” de Gendarmería Nacional coordinará acciones con las unidades ubicadas sobre los principales corredores de aproximación al Paso Internacional de Jama, especialmente aquellos provenientes de Clorinda (Formosa), Paso de los Libres (Corrientes) y Bernardo de Irigoyen (Misiones). El objetivo es advertir de manera preventiva a los transportistas sobre las restricciones vigentes y evitar una mayor concentración de vehículos de carga en la provincia. En este sentido, se recomienda a los transportistas evitar su arribo a Jujuy hasta nueva comunicación, debido a que las playas de estacionamiento de San Salvador de Jujuy y de las localidades ubicadas sobre el corredor hacia Purmamarca se encuentran saturadas.

Asistencia a los transportistas en Jama

Como parte de las medidas de asistencia, el Gobierno de Jujuy reforzará la atención a los transportistas que permanecen en la zona de Jama, mediante la provisión de agua, alimentos y elementos de primera necesidad. También se fortalecerá la atención sanitaria a través del SAME, en coordinación con los organismos que intervienen en el operativo.

El pronóstico meteorológico no prevé mejoras en el corto plazo, por lo que la reapertura del Paso Internacional de Jama podría producirse hacia finales de la próxima semana, siempre sujeta a la evolución de las condiciones climáticas y de transitabilidad. La autoridades solicitan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento hacia el Paso Internacional de Jama.

*imagen de portada ilustrativa

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