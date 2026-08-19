Jaldo valoró el acuerdo llegado para subsidiar la energía eléctrica durante los meses de mayor calor en el NOA y NEA

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que las provincias del Norte Grande alcanzaron un acuerdo clave con el Gobierno nacional para la implementación de un régimen de subsidios energéticos diferenciado para las zonas cálidas del país durante los meses de mayor demanda.

"El Norte argentino necesita que el Gobierno nacional lo contemple así como contempla al Sur con las compensaciones al gas. En el Sur es imposible vivir sin calefacción por las bajas temperaturas, pero en el Norte, durante el verano, cuando las temperaturas son muy altas y se necesita prender los artefactos del hogar, llegamos a los picos de consumo", explicó el mandatario.

Jaldo detalló que el reclamo fue sostenido en bloque por los diez gobernadores del NOA y el NEA. A partir del diálogo con las autoridades nacionales, se fijó un esquema de reciprocidad que acompañará la legislación de zonas frías e instrumentará un esquema de compensación tarifaria para el Norte.

"Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional donde vamos a acompañar la ley que tiene que ver con calefaccionar el Sur, pero también tenemos que sacar la resolución para refrigerar el Norte. Se trata de un subsidio a la energía durante cuatro o cinco meses, que son los picos de temperatura que tenemos en la región, lo que representará un beneficio directo para cada uno de los tucumanos", remarcó el Gobernador.

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