Monteoliva: "se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad"

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas aumentó y reconoció que uno de los motivos es el endeudamiento. En declaraciones con radio Mitre (Buenos Aires), la funcionaria dijo que se "ocupa" del tema, pero que también la "preocupa", y señaló que los suicidios aumentaron en todo el país y que, por ese motivo, las Fuerzas "no le escapan a esa realidad".

Desde 2023, los casos de suicidio se convirtieron en la principal causa de muerte violenta tras superar a los siniestros por vialidad y a los homicidios dolosos. Según dijo, los indicadores del 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, muestran que había un registro de 2300 suicidios por año. "Hoy estamos en 5300”, añadió. “La tasa de suicidio de Argentina es de 22,7 suicidios cada 100 mil habitantes”, producto del incremento sostenido en la última década.

Al desarrollar sobre los motivos vinculados al aumento de las tasas de suicidios, la ministra de Seguridad lo relacionó con la economía. “Tenemos niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza, y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar”, admitió.

En ese sentido, explicó que el Ministerio es consciente de la problemática y, por ese motivo, se tomó como “un eje de trabajo en el marco de las políticas de bienestar” que lleva adelante su cartera. “Venimos trabajando con distintas medidas”, dijo y contó que una de ellas es “explicar cuestiones de ayudas financieras”.

"Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. Pero les cuento algo, se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad; la tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes", explicó la ministra.

Más sobre: Actualidad.



