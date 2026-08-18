Del 19 al 23 de agosto, la edición de la Expo Rural Salta 2026 vuelve a reunir al sector productivo y al público

Salta se prepara para vivir una nueva edición de la Expo Rural Salta, organizada por la Sociedad Rural Salteña. Durante cinco jornadas, del 19 al 23 de agosto, el predio de la Rural ubicada en Avenida Gato y Mancha 1460 (intersección con Av. Paraguay), en la zona sur de la ciudad de Salta, abrirá sus puertas a productores, familias, instituciones y visitantes de toda la provincia, con una propuesta que permitirá acercarse al mundo del campo y disfrutar de sus tradiciones.

La 82° edición llega con un crecimiento histórico, con la participación de más empresas y marcas que presentarán las últimas novedades en maquinaria, tecnología, genética, insumos y servicios para el sector agropecuario. Además, la muestra duplicará su stock ganadero con la incorporación de dos nuevas consignatarias, fortaleciendo uno de los principales atractivos de la exposición.

Del miércoles 19 al domingo 23 de agosto , el predio será escenario de exhibiciones de distintas razas de bovinos, equinos y ganado menor, juras, remates y actividades vinculadas a la producción ganadera. También habrá charlas, capacitaciones, espacios comerciales y propuestas para conocer de cerca las nuevas tendencias del sector.

, el predio será escenario de exhibiciones de distintas razas de bovinos, equinos y ganado menor, juras, remates y actividades vinculadas a la producción ganadera. También habrá charlas, capacitaciones, espacios comerciales y propuestas para conocer de cerca las nuevas tendencias del sector. El jueves 20, a las 12, se realizará el acto de apertura de la Expo Rural, con la presencia de autoridades, representantes del sector agropecuario y referentes de la producción provincial.

Pero la propuesta también invita a vivir de cerca distintas expresiones de la cultura ecuestre. Habrá Concurso de Aperos, demostraciones a caballo, actividades con caballos criollos, el 3° Concurso de Asadores y remate de caballos. Uno de los momentos destacados será la demostración de pato, el deporte nacional argentino, que permitirá al público conocer una disciplina que forma parte de las tradiciones de nuestra cultura ecuestre.

Para las familias también habrá opciones especialmente pensadas para compartir y disfrutar. “Mi primera vuelta a caballo” acercará a los más chicos al mundo ecuestre, mientras que el After Expo y el After Pato sumarán espacios de encuentro y entretenimiento.

El domingo 23 será una de las jornadas centrales de la exposición. A las 12 se celebrará la tradicional Misa de Campo y, desde las 15, tendrá lugar el Acto Inaugural, con la presentación de los animales ganadores, los caballos y la maquinaria destacada en la pista central. La jornada continuará con la exhibición de la Escuadra San Jorge y, desde las 17, el egreso de los animales.

Durante los cinco días también habrá patio de comidas, stands comerciales e institucionales y espacios para conocer productos, servicios, maquinaria y equipamiento vinculados al sector. De esta manera, la Expo Rural busca acercar el campo a la ciudad y generar un espacio de encuentro donde grandes y chicos puedan conocer de cerca los animales, las tradiciones y el trabajo que forman parte de la producción salteña.

Las entradas tendrán un valor de $7.000 por persona los días sábado 22 y domingo 23 de agosto. Los menores de 12 años no pagan. El jueves 20 y viernes 21 el ingreso será gratuito.

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