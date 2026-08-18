INVAP, Amazon y Huawei llegan a La Rioja para impulsar vínculos y oportunidades de formación

La capital Riojana será sede los días 20 y 21 de agosto de Rioja Futura, un encuentro que reunirá en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros a universidades, instituciones científicas, organismos públicos, empresas y actores del sector productivo para compartir los proyectos, conocimientos y capacidades que están impulsando el desarrollo científico y tecnológico de la provincia.

Organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, del gobierno provincial, la propuesta busca vincular áreas que resultan estratégicas para el desarrollo; ciencia, tecnología, educación y producción, generando un espacio en el que puedan encontrarse quienes producen conocimiento, quienes forman profesionales, el Estado y los sectores que transforman ese conocimiento en soluciones, servicios y desarrollo productivo.

La Expo contará además con la participación de referentes nacionales e internacionales de relevancia, entre ellos INVAP (empresa argentina de alta tecnología con sede en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro) y las multinacionales tecnológicas Amazon y Huawei, junto a instituciones académicas, científicas, organismos técnicos y empresas provinciales.

Una hoja de ruta para la ciencia y la tecnología riojana

Uno de los momentos centrales tendrá lugar el jueves 20 de agosto, cuando se presente el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2026–2030, que establecerá las prioridades, objetivos y líneas de acción de la Provincia para los próximos años.

El Plan busca constituirse en una hoja de ruta para fortalecer el sistema científico, tecnológico y de innovación riojano, articulando las capacidades existentes con las necesidades y oportunidades de desarrollo de la provincia.

En ese sentido, Rioja Futura permitirá no solamente mostrar experiencias y proyectos, sino también poner en común capacidades, favorecer nuevas vinculaciones y generar oportunidades de cooperación entre universidades, organismos científicos, Estado y sector productivo.

Una provincia que investiga, desarrolla e innova

Durante las dos jornadas, quienes recorran la Expo podrán conocer proyectos y desarrollos de universidades e instituciones educativas como la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), Fundación Barceló, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal y Teclab.

También participarán instituciones científicas y técnicas como CRILAR-CONICET, INVAP, INTA, INTI, SENASA y CFI, que expondrán parte de sus capacidades, experiencias y líneas de trabajo.

El sector tecnológico y productivo tendrá asimismo una presencia destacada con Amazon, Huawei, Internet Para Todos, Parque Eólico Arauco-Winti, EDELAR, EMSE y Aguas Riojanas, además de empresas y emprendimientos tecnológicos de la provincia.

La propuesta se completa con la participación de diferentes áreas del Gobierno provincial vinculadas con producción, industria, minería, ambiente, salud, energía, agricultura, turismo, empleo y comercio exterior, permitiendo mostrar la aplicación transversal de la ciencia y la tecnología en diferentes ámbitos.

Acercar el futuro a las juventudes

Otro de los objetivos centrales de Rioja Futura será despertar vocaciones científicas y tecnológicas y acercar oportunidades de formación a estudiantes y jóvenes. Las universidades e instituciones educativas participantes podrán presentar sus carreras y propuestas académicas, generando un contacto directo con quienes se encuentran definiendo su futuro educativo y profesional.

De esta manera, la Expo buscará mostrar que el desarrollo científico y tecnológico no constituye una realidad distante, sino que existen en La Rioja instituciones, carreras, investigadores, empresas, proyectos y oportunidades vinculadas con áreas que tendrán una incidencia creciente en el mundo laboral y productivo.

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