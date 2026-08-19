Colapso de Flybondi: vuelos suspendidos, web caída y desamparo al pasajero

El colapso operativo de la aerolínea Low Cost, Flybondi, dejó a más de 400.000 pasajeros afectados por la cancelación de más de 2.400 servicios desde enero de 2026.

La falta de canales digitales y oficinas operativas retiene un pasivo superior a los 19 millones de dólares en pasajes no volados, mientras crecen las sospechas de inacción y protección política frente al inminente concurso preventivo.

La caída de vuelos superan los 2.400 en el transcurso del año quedando cerca de 400.000 pasajeros varados o sin reprogramación. Además de quedar un pasivo retenido de más de USD 19 millones en contra de clientes particulares sin vía de reembolso.

De igual forma el desamparo del pasajero es de una indefensión total, que se refleja en la ausencia absoluta de canales de atención digital o centros de atención presencial habilitados.

Por último y no menos importante queda sujeto, el riesgo concursal, los pasajeros damnificados quedan relegados al final de la cadena de pagos ante un eventual proceso judicial de quiebra o concurso preventivo.

Flybondi enfrenta un embargo por más de $1.500 millones debido a deudas con organismos de recaudación y control aduanero. A esto se suman múltiples pedidos de quiebra iniciados por proveedores y acreedores comerciales, que por ahora no avanzaron, pero que podrían activarse si la empresa no presenta un plan de normalización en los próximos días.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

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