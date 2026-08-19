A prisión por llevar un revólver cargado oculto entre sus prendas y no contar con documentación habilitante

Gabriel Alejandro Toledo fue condenado como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego, previsto en el artículo 189 bis, inciso 2, tercer supuesto, del Código Penal.

El juez del distrito Orán (Salta), Gustavo Morizzio, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de un año de prisión de ejecución efectiva.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de julio, en inmediaciones de avenida Esquiú y calle Belgrano de la ciudad de Orán. Allí, efectivos policiales que realizaban tareas de prevención observaron a una pareja que se disponía a abordar una motocicleta. Al advertir la presencia policial, el acusado intentó retirarse del lugar y se resistió al procedimiento.

Durante la requisa, los efectivos constataron que llevaba oculto entre sus prendas un revólver cargado con dos cartuchos calibre 9 mm, que fue secuestrado junto con la motocicleta. El acusado no contaba con documentación que acreditara autorización legal para portar el arma.

MPF Salta

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