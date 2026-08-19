Más importaciones, nuevos protagonistas, empresas, sectores y actividades con mayores incrementos en bienes de consumo

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe con el objetivo de analizar la evolución de las importaciones de Bienes de Consumo por actividad y por empresa durante el primer semestre de 2026, comparándolas con el desempeño registrado en igual lapso de 2023.

En particular, se buscó dimensionar el volumen importado, identificar cuáles fueron las empresas que más incrementaron sus compras externas, medir el aumento relativo frente a 2023 y evaluar el comportamiento de los sectores industriales en los que las importaciones crecieron en un contexto de expansión generalizada de los Bienes de Consumo importados. Este enfoque permite determinar qué actividades y qué firmas concentraron los mayores incrementos y cómo se reconfiguró la dinámica sectorial.

Principales conclusiones:

Máximo de la serie histórica: en el primer semestre de 2026, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 5.362 millones, registro más alto para un primer semestre. Si bien la cifra supera por un 1,8% al nivel del año previo, se encuentra un 20,7% por encima del máximo anterior alcanzado en la primera mitad de 2018 (USD 4.443 millones).

en el primer semestre de 2026, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 5.362 millones, registro más alto para un primer semestre. Si bien la cifra supera por un 1,8% al nivel del año previo, se encuentra un 20,7% por encima del máximo anterior alcanzado en la primera mitad de 2018 (USD 4.443 millones). Mayor peso en la pauta importadora: los Bienes de Consumo explicaron el 15,1% del total de las importaciones del país en el primer semestre de 2026. Se trata de la proporción más elevada en 22 años, superando el 14,8% observado en la primera mitad de 2020 (período distorsionado por el impacto de la pandemia).

los Bienes de Consumo explicaron el 15,1% del total de las importaciones del país en el primer semestre de 2026. Se trata de la proporción más elevada en 22 años, superando el 14,8% observado en la primera mitad de 2020 (período distorsionado por el impacto de la pandemia). Sectores con mayor expansión del volumen importado: las principales 10 actividades económicas concentraron 84,7% del total de Bienes de Consumo importados. A su vez, los cinco que más crecieron respecto al primer semestre de 2023 (acumulando el 45,5% del total) fueron: Electrodomésticos, baterías y lámparas: +109,2% Prendas de vestir: +86,3% Motos, bicicletas, yates y otros transportes: +67,6% Productos alimenticios: +51,9% Productos farmacéuticos: +27,0%

las principales 10 actividades económicas concentraron 84,7% del total de Bienes de Consumo importados. A su vez, los cinco que más crecieron respecto al primer semestre de 2023 (acumulando el 45,5% del total) fueron: Alimentos y bebidas: en particular, la importación de productos alimenticios representó el 18,0% del total de Bienes de Consumo. Los subrubros con mayores incrementos frente a 2023 fueron: Fideos y pastas: +530,8% Carnes frescas y en conserva: +315,2% Aceites y grasas: +93,9% Panadería: +90,1% Chocolate y confitería: +45,4%

en particular, la importación de productos alimenticios representó el 18,0% del total de Bienes de Consumo. Los subrubros con mayores incrementos frente a 2023 fueron:

Nuevos importadores en todas las actividades

El 80% del monto total importado en Bienes de Consumo fue explicado por firmas que ya realizaban importaciones en 2023 y que multiplicaron significativamente sus compras externas. Sin embargo, la cantidad de empresas importadoras registradas se duplicó (+100%), con la incorporación de 33.108 nuevas empresas. En los diez sectores principales, el aumento en la cantidad de importadores fue liderado por:

Prendas de vestir: +175% (+3.516 empresas).

Marroquinería: +144% (+2.866 empresas).

Electrodomésticos, baterías y lámparas: +127% (+2.180 empresas).

Juguetería, joyería e instrumentos musicales: +96% (+4.022 empresas).

Caucho y plástico varios: +69% (+5.476 empresas).

¿Qué empresas son las que más están importando por actividad?

Electrodomésticos, Baterías y Lámparas: las primeras 20 empresas explicaron el 55% del total del sector (5 de ellas no importaban en 2023). El podio (19% del rubro) estuvo integrado por Whirlpool Argentina que realizó importaciones por USD 21,2 millones (+24%), Carrier por USD 14,4 millones (multiplicó por 22, +2.077%) y Frimetal por USD 14,2 millones (multiplicó por 20, +1.887%).

las primeras 20 empresas explicaron el 55% del total del sector (5 de ellas no importaban en 2023). El podio (19% del rubro) estuvo integrado por Whirlpool Argentina que realizó importaciones por USD 21,2 millones (+24%), Carrier por USD 14,4 millones (multiplicó por 22, +2.077%) y Frimetal por USD 14,2 millones (multiplicó por 20, +1.887%). Prendas de Vestir: las 20 principales firmas importadoras el 47% en 2026 (incluyendo 6 nuevos empresas que no realizaban importaciones). El podio (24% del sector) lo conformaron Adidas Argentina que registró importaciones por USD 47,2 millones (+339%), TAC Argentina (Zara) por USD 33,8 millones (no importaba en 2023) y Southbay por USD 20,1 millones (no importaba en 2023).

las 20 principales firmas importadoras el 47% en 2026 (incluyendo 6 nuevos empresas que no realizaban importaciones). El podio (24% del sector) lo conformaron Adidas Argentina que registró importaciones por USD 47,2 millones (+339%), TAC Argentina (Zara) por USD 33,8 millones (no importaba en 2023) y Southbay por USD 20,1 millones (no importaba en 2023). Motos, Bicicletas y Equipos de Transporte: las principales 20 firmas importadoras explicaron el 88% de las importaciones totales (6 de ellas no realizaban importaciones en 2023). El podio fue encabezado por Honda Motor que registró importaciones por USD 105,5 millones (+86%, representando el 26% del total), seguida por Gilera Motors por USD 43,7 millones (+198%) y Corven Motors por USD 42,2 millones (-6%).

las principales 20 firmas importadoras explicaron el 88% de las importaciones totales (6 de ellas no realizaban importaciones en 2023). El podio fue encabezado por Honda Motor que registró importaciones por USD 105,5 millones (+86%, representando el 26% del total), seguida por Gilera Motors por USD 43,7 millones (+198%) y Corven Motors por USD 42,2 millones (-6%). Marroquinería: las primeras 20 empresas concentraron el 69% de las importaciones. El podio (40% del sector) estuvo compuesto por Adidas Argentina que registró importaciones por USD 81,3 millones (+653%, explicando el 23% del total), Puma Sports por USD 30,6 millones y Southbay por USD 30,1 millones (no importaba en 2023).

las primeras 20 empresas concentraron el 69% de las importaciones. El podio (40% del sector) estuvo compuesto por Adidas Argentina que registró importaciones por USD 81,3 millones (+653%, explicando el 23% del total), Puma Sports por USD 30,6 millones y Southbay por USD 30,1 millones (no importaba en 2023). Limpieza y Tocador : las 20 firmas principales explicaron el 76% del total, incluyendo 11 empresas que no importaban en 2023. El podio lo integraron Unilever que realizó importaciones por USD 33,6 millones (+99%), L'Oréal por USD 24,4 millones (no realizaba importaciones en 2023) y Natura por USD 22,2 millones (no realizaba importaciones en 2023).

: las 20 firmas principales explicaron el 76% del total, incluyendo 11 empresas que no importaban en 2023. El podio lo integraron Unilever que realizó importaciones por USD 33,6 millones (+99%), L'Oréal por USD 24,4 millones (no realizaba importaciones en 2023) y Natura por USD 22,2 millones (no realizaba importaciones en 2023). Plaguicidas y Herbicidas: las 20 primeras concentraron el 87% de las compras externas (8 de ellas nuevas). El podio explicó el 47%, liderado por Syngenta Agro con USD 57,7 millones (-35%), BASF Argentina por USD 50,4 millones (no realizaba importaciones en 2023) y Tecnomyl por USD 46,6 millones (no realizaba importaciones en 2023).

las 20 primeras concentraron el 87% de las compras externas (8 de ellas nuevas). El podio explicó el 47%, liderado por Syngenta Agro con USD 57,7 millones (-35%), BASF Argentina por USD 50,4 millones (no realizaba importaciones en 2023) y Tecnomyl por USD 46,6 millones (no realizaba importaciones en 2023). Productos Alimenticios: las principales 20 empresas explicaron el 49% del total (17 ya operaban en 2023). Encabezaron el ranking Nestlé con USD 62,6 millones (+31%), Swift Argentina con USD 48,2 millones (+11.938%) y Quickfood con USD 34,5 millones (+46%). Fideos y Pastas: las primeras 3 concentración el 60% de las importaciones totales. Lideraron Arcor con USD 4,5 millones (no realizaba importaciones en 2023), Conyntra con USD 2,3 millones (+595%) y Coto con USD 1,3 millones (+932%). Carnes Frescas y en Conserva: dos firmas concentraron prácticamente la mitad de las compras externas (48%): Swift con USD 46,4 millones (+11.521%) y Quickfood con USD 33,2 millones (+47%). Aceites y Grasas: Arcor explicó por sí sola el 38% del total importado con USD 14,6 millones (+166%), seguida por Mondelez con USD 6,7 millones (+18%) y Lodiser con USD 4,5 millones (+4.536%). Panadería: irrupción de cadenas de supermercados. El ranking lo lideró Establecimiento Las Marías con USD 9,6 millones (+8%), secundado por Coto con USD 5,3 millones (+112%) e INC S.A. (Carrefour) con USD 4,5 millones (no realizaba importaciones en 2023). Chocolates y Confitería: las dos primeras firmas explicaron el 52% del total importado: Ferrero Argentina con USD 17,1 millones (no realizaba importaciones en 2023). y Mondelez con USD 15,7 millones (+105%).

las principales 20 empresas explicaron el 49% del total (17 ya operaban en 2023). Encabezaron el ranking Nestlé con USD 62,6 millones (+31%), Swift Argentina con USD 48,2 millones (+11.938%) y Quickfood con USD 34,5 millones (+46%).

¿Cómo les fue a los sectores industriales donde aumentaron las importaciones de Bienes de Consumo?

Caída de insumos industriales: las importaciones de Bienes Intermedios cayeron 17,8% y las de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital se redujeron en 21,6% (acumulando una disminución conjunta de 19,1%). En el mismo lapso, las importaciones de Bienes de Consumo aumentaron 34,7%.

las importaciones de Bienes Intermedios cayeron 17,8% y las de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital se redujeron en 21,6% (acumulando una disminución conjunta de 19,1%). En el mismo lapso, las importaciones de Bienes de Consumo aumentaron 34,7%. Impacto recesivo: caída de 12,0% en la producción de la industria manufacturera, confirmando una elevada correlación entre la menor actividad productiva y la menor demanda de partes e insumos importados.

caída de 12,0% en la producción de la industria manufacturera, confirmando una elevada correlación entre la menor actividad productiva y la menor demanda de partes e insumos importados. Electrodomésticos, Baterías y Lámparas : las importaciones aumentaron 109,2%, al mismo tiempo que cayó la producción de electrodomésticos e informática en 56,1% y de equipos y aparatos eléctricos en 7,1%.

: las importaciones aumentaron 109,2%, al mismo tiempo que cayó la producción de electrodomésticos e informática en 56,1% y de equipos y aparatos eléctricos en 7,1%. Textil y Confección de prendas de vestir : las Importaciones de prendas de vestir aumentaron 86,3%, mientras que la producción de productos textiles se redujo 34,0% y la confección de prendas de vestir en 13,7%.

: las Importaciones de prendas de vestir aumentaron 86,3%, mientras que la producción de productos textiles se redujo 34,0% y la confección de prendas de vestir en 13,7%. Detergentes, Jabones y Productos Personales : las importaciones crecieron 23,0% y la producción nacional retrocedió 2,6%.

: las importaciones crecieron 23,0% y la producción nacional retrocedió 2,6%. Alimentos y Bebidas: la caída de la producción fue moderada por la molienda de oleaginosas, que creció 35,6% debido a la baja base de comparación tras la sequía de 2023. De todos modos, la producción total de alimentos y bebidas cayó 1,4%, al tiempo que las importaciones del rubro escalaron 51,9%. Las ramas más afectadas fueron bebidas (-15,9%), carne vacuna (-13,3%), galletitas, panadería y pastas (-5,0%) y carne aviar (-4,8%)

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CEPA

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