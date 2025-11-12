Prisión para los motoqueros que transportaban cocaína en motocicletas de alta gama por la ruta a Cafayate

Recibieron 2, 3 y 5 años de prisión en el marco de un proceso de juicio abreviado. El caso salió a luz en enero pasado, cuando uno de ellos chocó con un camión en la ruta 68. Las motos de los otros dos fueron halladas con posterioridad en un hostal, donde se presentaron a retirarlas dos personas diferentes a las que las conducían durante la operación de tráfico.

El hecho quedó al descubierto luego de que un motociclista protagonizara en enero pasado un siniestro sobre la ruta 68, cerca de la ciudad turística de Cafayate (Salta), quién fue condenado a 5 años de prisión, en tanto que dos de sus cómplices recibieron 2 y 3 años de prisión.

La pena más alta fue impuesta en un juicio de cesura por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta a José Joaquín Durand, el conductor de la moto siniestrada, por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de autor. La sentencia fue dictada el 3 de noviembre pasado por la jueza Gabriela Catalano, quien actuó de forma unipersonal.

Esta sentencia completó el cuadro de una anterior dictada el 30 de septiembre pasado por el juez de Revisión de Salta, Guillermo Elías, quien durante la audiencia de control de la acusación homologó el acuerdo de juicio abreviado respecto a otros dos imputados al que había arribado la defensa con el fiscal federal Ricardo Toranzos junto a la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, del Área de Casos Complejos.

En esa oportunidad Leandro Leonel Serapio fue condenado a 2 años de prisión condicional como responsable del delito de confabulación para el transporte de estupefacientes, mientras que Cristián Gastón Navarro recibió 3 años de prisión de carácter efectivo.

En aquella audiencia, el juez de Revisión también homologó el acuerdo respecto a la responsabilidad penal de Durand en el delito de transporte de estupefaciente, por lo que el debate celebrado ante el Tribunal Oral Federal N°2 se concentró solamente en la determinación de pena.

