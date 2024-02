Acusan a los gobernadores de "traición" tras caer el tratamiento de la ley Bases

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, indicó hoy que se pidió que el proyecto de ley 'Bases' vuelva a comisión porque los legisladores que "se habían comprometido a acompañar no cumplieron" y desde el espacio oficialista advirtieron que la "traición se paga cara".

"Si hace 3 horas te comprometiste a acompañar y ahora no acompañas el problema es tuyo, no mío", opinó Zago en declaraciones a la prensa luego de que se levantara la sesión en la Cámara baja y aseguró que el proyecto de ley Bases "vuelve a comisión porque hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y no cumplieron".

En esa línea, desde la cuenta oficial del partido expresaron: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", con el hashtag "#LaCastaContraElPueblo".

Zago confirmó que durante el cuarto intermedio "en la reunión (con los bloques dialoguistas) habían referentes del Poder Ejecutivo" y especificó que estaba en comunicación telefónica con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien "acompañó la decisión de volver a comisión".

"No vamos a ser flexibles y vamos a continuar con el programa que teníamos", aseguró Zago y agregó que "no nos sentimos traicionados sino que pensamos que se equivocan", respecto a los bloques "dialoguistas" con los que presuntamente contaban para aprobar muchos de los puntos del Proyecto Bases.

Asimismo el presidente del bloque libertario consideró que el regreso a comisión del proyecto "no es ningún paso atrás, sino una vuelta a comisión para seguir tratándolo".

"No lo veo trabado porque la semana pasada tuvimos una buena votación en general, quizás solo algunos artículos y ahora vamos a destrabar lo que viene", adelantó el legislador sobre el tratamiento nuevamente en comisiones y estimó "pueden dar los tiempos para que se trate dentro de las sesiones extraordinarias".

En el mismo sentido, el diputado de LLA Agustín Romo afirmó en su cuenta de X que "los gobernadores incumplieron el acuerdo con el gobierno" y advirtió: "Quieren voltearlo porque no están dispuestos a perder sus privilegios y ajustar a la política. Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste".

Télam

