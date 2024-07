Tucumán: el Gobernador ratificó la intención de trabajar en una reforma parcial de la Constitución

El Gobernador Osvaldo Jaldo insistió en rever el sistema de acoples y la reelección de cargos públicos, pero aclaró que no es una decisión sólo suya sino que involucra a todos los estamentos de la sociedad tucumana. "Si en el 27 no puedo ser reelecto, será así", aseguró.

Jaldo ratificó la necesidad de reformar distintos títulos y capítulos de la Carta Magna "porque necesitamos otro régimen electoral, mayor disciplina fiscal porque el esfuerzo que viene haciendo este gobierno, no solo tener déficit cero sino superávit, demostrando en los equipamiento en seguridad y salud, mayor cantidad de vacunas contra el dengue, va más allá del mero pago de sueldo" por lo que justificó: "Si queremos realizar transformaciones las hagamos en serio y ver que capitulo dejaron sin efecto el Poder Judicial de la provincia, que son varios".

Luego de colocar las insignias a los policías que obtuvieron un ascenso en su carrera, en contacto con la prensa Jaldo afirmó: "Tenemos una Constitución diezmada, yo diría renga que le faltan capítulos que deberían tener. No soy constitucionalista (pero) tenemos sistemas electorales, como los acoples tienen rango constitucional" por lo que "aquellos que dicen que por ley lo podemos eliminar creo que hay que buscar asesoramiento", aconsejó.

Luego ratificó que "este gobierno para producir las transformaciones está dispuesto en avanzar hacia la máxima decisión que es reforma la Constitución" pero aclaró que "no depende (todo) de mí, una parte si pero otra de legislatura, los espacios políticos, y los que tienen representación parlamentaria en la legislatura", explicó.

Pero Jaldo subrayó que su propuesta también tiene connotación a nivel nacional porque "se está viendo una reforma electoral", en lo que se refiere a la Boleta Unica y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Es acomodar las instituciones a los tiempos que vivimos y no lo puede hacer un solo partido y ningún político puede hacerse un traje a medida con la reforma. Fui el primero que dije no a la reelección y si en el año 27 no puedo ser reelecto será así" y fue puntualizo: "Yo estoy para que la gente pueda cumplir un mandato y someterse a la voluntad popular y se produzca lo que dijo el general (Juan Domingo) Perón que es el trasvasamiento generacional".

Según el Primer Mandatario "muchos critican a los acoples pero todos son producto de los acoples. La oposición llegó a los cargos que ocupan por ellos, le fueron útil en alguna oportunidad pero hoy entienden que se cumplió el tiempo y modificar el sistema electoral".

Además insisitó: "Hay que hacer otros títulos y capítulos previo dialogo con colegios de profesionales, universidades, instituciones intermedias que puede aportar y así se debería avanzar".

Por último expresó: "Hoy la pelota está en la cancha de todos, estamos con mucho tiempo ya que pasaron recién 8 meses de gobierno e hice un anuncio de estas características" y aclaró: "Cualquier reforma es para usarlo en las elecciones del 2027" por lo que "tenemos tiempo para trabajarla" para que después "no haya argumento que la hacemos a las apuradas o que en años electorales no se puede cambiar las reglas de juego. Tenemos más de tres años para trabajarla", cerró.

*imagen de archivo e ilustrativa

