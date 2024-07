Caputo mantiene sus dólares en el exterior, pero pide a los argentinos vender los suyos para pagar impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un fuerte descargo y explicó los detalles de su declaración patrimonial integral, cuyo conocimiento es de carácter público, luego de que un periodista señalara que ocho de sus cuentas bancarias en dólares estaban radicadas en el exterior.

En la declaración jurada patrimonial de Caputo, que es pública y está disponible en su totalidad en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, se detallan los montos de los depósitos en dinero tanto en el país como en el exterior, en moneda local y en dólares, cuyos montos figuran en pesos.

En su cuenta oficial de la red social X, Caputo explicó:

1. Mi plata me las gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde.

2. No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información.

3. No pido a nadie que haga nada. Solo explico lo que estamos haciendo, para que la gente entienda y tome las decisiones que quiera, pero con mayor información.

4. Dejé el sector privado para que ustedes no vuelvan nunca más en la vida a gobernar este país, para que el sector público deje de ser un negocio y pase a ser un servicio a la sociedad y para que volvamos a ser el país que los argentinos de bien se merecen.

Seguramente todo lo opuesto a los que vos querés.

