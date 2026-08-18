Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional, La Rioja impulsa medidas para contener la mora y evitar que las deudas familiares se profundicen

La diputada provincial, Lourdes Ortiz, presentó una iniciativa surgida a partir de un pedido del gobernador riojano, Ricardo Quintela, frente a la preocupación por el creciente endeudamiento de las familias riojanas. El objetivo es generar condiciones que permitan a quienes atraviesan dificultades económicas afrontar sus obligaciones y evitar que la mora derive en situaciones de endeudamiento cada vez más difíciles de resolver.

La diputada explicó que la iniciativa responde a la necesidad de buscar herramientas concretas frente a una problemática que atraviesa a un número creciente de hogares. “Pensamos herramientas que acompañen la situación que atraviesan muchas familias argentinas y las riojanas en particular, que tiene que ver con un tema muy sensible como es el endeudamiento y la imposibilidad de ponerse al día con las deudas contraídas”, sostuvo.

El proyecto presentado establece un Régimen Provincial de Refinanciación Responsable de Deudas en Mora y Protección frente al Sobreendeudamiento de las Familias, destinado a consumidores y usuarios financieros domiciliados en La Rioja. Alcanza deudas de consumo con una mora igual o superior a 60 días correspondientes, entre otras operaciones, a préstamos personales, tarjetas de crédito, mutuos y otras formas de financiamiento otorgadas por entidades financieras, emisoras no bancarias, proveedores de crédito, fintech y plataformas que operen comercialmente en la provincia.

La iniciativa reconoce el derecho de las personas en mora a solicitar una refinanciación y obliga al acreedor a ofrecer, dentro de los 15 días hábiles posteriores al pedido, al menos una alternativa ajustada a las condiciones establecidas por la norma. Los planes deberán contemplar entre 12 y 36 cuotas, mientras que la tasa aplicada no podrá superar la Tasa de Intereses Moratorios publicada por el Banco Central de la República Argentina.

También se establecen límites para evitar que la acumulación de intereses y cargos vuelva impagable una deuda. El proyecto prohíbe la capitalización sucesiva de intereses punitorios, fija un máximo para su incorporación al capital a refinanciar y dispone que los gastos administrativos y comisiones no podrán superar en conjunto el 2% del monto refinanciado. Además, cada propuesta deberá detallar de manera clara la tasa efectiva anual, el costo financiero total, el sistema de amortización y el monto final a pagar.

Generar condiciones de cumplimiento

Ortiz remarcó que el espíritu de la iniciativa no es desconocer las obligaciones asumidas, sino generar condiciones que permitan cumplirlas. “Estamos propiciando que el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”, sintetizó.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento del endeudamiento está directamente relacionado con el deterioro de los ingresos y con un escenario económico en el que muchas familias deben recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos. “No hay efectivas oportunidades para seguir incrementando los ingresos para que cada uno pueda cumplir con las deudas contraídas. Las familias se endeudan para cubrir necesidades básicas y fundamentales”, manifestó en referencia a la fuerte crisis económica a nivel nacional que impacta de lleno en las familias riojanas.

La legisladora explicó además que “la ley no desconoce la deuda ni cómo está constituida. Lo que buscamos es una ventana de tiempo para que aquellas personas que tengan compromisos con sus acreedores puedan encontrar la manera de cumplir con sus obligaciones”.

Sobre este punto, aclaró que la Provincia no pretende modificar la naturaleza de las garantías ni alterar las deudas originalmente pactadas, sino actuar dentro de sus competencias sobre los procedimientos de ejecución. “No estamos legislando sobre la garantía real que es la prenda, sino sobre la vía de ejecución. Ese es nuestro margen de actuación en nuestra competencia legislativa: regular procedimientos e instrumentar una suspensión temporal de la vía de ejecución”, explicó.

En este punto, Ortiz destacó que los plazos contemplados tienen como objetivo brindar alivio y generar posibilidades de negociación sin desconocer los derechos de los acreedores. “No estamos tocando ni modificando la deuda original. Nos hemos basado en nuestras competencias y hacemos el esfuerzo todos los días para ver cuál es nuestro margen para acompañar de la mejor manera a las familias riojanas”, afirmó.

Finalmente, la diputada consideró que estas herramientas provinciales buscan dar una respuesta concreta dentro de un contexto económico mucho más amplio y remarcó que “necesitamos condiciones económicas y de desarrollo muy distintas a las planteadas por la economía del país para poder solucionar integralmente el problema del endeudamiento”.

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