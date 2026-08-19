ANSES: pagos para hoy miércoles 19 de agosto
19/08/2026
Ho miércoles 19 de agosto de 2026 continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 1,89 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos concluidos en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos finalizados en 6.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 6.
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