ANSES: pagos para hoy viernes 19

Hoy viernes 19 de diciembre finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal; en tanto continúan los de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el medio aguinaldo, los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 8.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 7.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.

