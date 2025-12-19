ANSES: pagos para hoy viernes 19
19/12/2025 - Actualizado: 18/12/2025
Hoy viernes 19 de diciembre finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal; en tanto continúan los de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el medio aguinaldo, los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 8.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 7.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.
