Facu Binda: “Estoy muy contento en Salta Basket, voy por mi quinta temporada”

El capitán salteño Facundo Binda confirmó su continuidad en Los Infernales de Salta Basket de cara a la próxima temporada de La Liga Argentina 2024/2025. El alero afrontará su quinta edición defendiendo los colores del equipo de la provincia y su entusiasmo enciendo nuevas ilusiones.

¿Preparado para otra linda temporada con Los Infernales?

Totalmente preparado para una temporada, después si es linda o no, depende de muchísimos factores. Uno arranca con muchísimo optimismo y ganas de trabajar, después las cosas pueden salir o no.

¿Qué hiciste todo este tiempo después de terminar la competencia?

Después de que perdimos –en 4tos de final de la Conferencia Norte frente a Atenas de Córdoba, campeón de La Liga Argentina 23/24) estuve triste unos días porque se había terminado algo que construimos con mucho esfuerzo y dedicación. Nos llevábamos bien entre todos y tirábamos para el mismo lado, muchas veces difícil en este ambiente. Estuve y estoy dedicado a mi familia y a mantenerme activo con mi cuerpo, tratar de ganar masa muscular y peso que durante la temporada es difícil.

¿Cómo se hace para encarar una nueva temporada a nivel profesional, cuáles son los aspectos que se interponen en un jugador?

No sé cómo lo encarará la mayoría de los jugadores, yo trato de ser lo más profesional posible. Como te conté recién, el aspecto físico me parece importantísimo. Hay que entrenar muchísimo más estos meses para empezar bien la pretemporada y tratar de tener un físico que aguante los ocho meses de temporada, que dicho sea de paso son durísimos. Hay un aspecto alimentario y psicológico que no hay que dejar de lado. Creo que uno ya empieza a estar a disposición mucho antes del llamado. Hay que estar siempre preparado.

Una opinión respecto al equipo que logró el ascenso: Atenas de Córdoba…

Un buen equipo que mereció el ascenso. Supo levantar series (como la nuestra) estando en desventaja. Arn fue el mejor jugador de la Liga sin dudas.

Estuvieron a minutos de dejar afuera a un histórico y actual campeón de LA…

Lamentablemente y orgullosamente sí. Estuvimos a un partido, después de haber ganado los juegos 2 y 3. Nos faltó creer y tener convicción en nosotros un poco más. Cosas que pasan en el deporte.

Para la nueva temporada se sumaron equipos de la región como Estudiantes de Tucumán y Jujuy Básquet, una reflexión al respecto

Me parece perfecto. Tener equipos más cerca y no viajar tanto siempre viene bien. Ojalá puedan tener buenos campeonatos.

¿Cómo exstás y sobre todo cómo te sentís frente a una nueva competencia en la segunda división con Los Infernales?

Estoy muy contento en Salta Basket. Voy por mi quinta temporada consecutiva. Me gané la capitanía con muchísima dedicación por esta camiseta. Deje y dejó diariamente muchas cosas de lado y que lo valoren no tiene precio. Lo que sentimos la última temporada con el Delmi casi lleno seguramente nos dará un plus para estar con todas las ganas en la nueva temporada y tratar de dejar a Salta Basket lo más arriba posible.

