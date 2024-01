No descartan un nuevo paro y movilizaciones si el Gobierno "avanza contra el pueblo"

El secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, abrió hoy la posibilidad de que la central obrera convoque a un nuevo paro si el programa económico del Gobierno nacional "avanza en contra del pueblo argentino".

"No se descarta nada. Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va analizar cómo seguir", expresó Moyano en declaraciones a El Destape Radio de Buenos Aires.

El dirigente gremial aseguró que no se va a "quedar cruzado de brazos" si "aumenta la conflictividad social", algo que podría ocurrir, sostuvo, "entre marzo y abril" si se incrementa el valor de " los colegios, las prepagas y los alimentos", entre otros rubros.

Moyano afirmó que la CGT "está más unida que nunca" tras la huelga de 12 horas y la manifestación llevada a cabo el 24 de enero pasado para rechazar las reformas políticas y económicas incluidas por el Gobierno en el DNU 70/2023 y la llamada Ley "Bases", que se debate hoy en la Cámara de Diputados.

"No le voy a poner fecha ahora (a una nueva medida de fuerza), pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", insistió el dirigente camionero.

Télam

Más sobre: Actualidad.