Qué es BeReal, y como es la seguridad de esta nueva App

BeReal es una aplicación (app) de redes sociales, su objetivo es que la gente comparta momentos de su vida sin filtro, el peligro surge cuando esos momentos incluyen información personal y sensible.

BeReal ha ganado gran popularidad últimamente en México y en todo el mundo, el número de descargas creció enormemente durante septiembre en comparación con el inicio de este año (851.20% en México), según Sensor Tower. A los usuarios de BeReal se les pide que tomen una foto sin filtro en cualquier situación en la que se encuentren en ese momento, cuando la aplicación se lo notifica, los usuarios tienen dos minutos para tomar una foto con su cámara frontal y trasera y compartirla. Jeff Williams, Director Global de Seguridad de Avast, explica los riesgos de privacidad de BeReal y comparte consejos para utilizarla de forma más segura.

“BeReal, como la mayoría de las redes sociales, conlleva una serie de riesgos como difundir información y de otro tipo, algunos de los cuales no son evidentes si no se leen detenidamente y se comprenden las condiciones del servicio, la política de privacidad y otros documentos. Quienes utilizan el servicio de forma casual, sin una revisión tan detallada, podrían ceder fácilmente más información de la que pretenden compartir», afirma Jeff Williams.

Aquí una lista de posibles problemas de privacidad en torno a la aplicación BeReal:

Tiene derecho a utilizar las fotos de los usuarios, hasta 30 años. La plataforma tiene 30 años para reutilizar las fotos de los usuarios de cualquier manera. Eso significa campañas publicitarias, material promocional, vídeos, recopilaciones o cualquier otra cosa.

«Treinta años es una eternidad en el tiempo de Internet y cubre potencialmente más del 60% de los años de la carrera de alguien. Parece una concesión de derechos especialmente larga con permisos de uso excepcionalmente amplios».

Revelar algo que la gente no quería mostrar. En BeReal es muy fácil compartir información que identifica a los usuarios (como la ubicación), información personal (como el interior de una habitación) o incluso información privada (como un pizarrón del trabajo), que también podría exponerse en otras apps, sin embargo, la presión del tiempo, la falta de edición y filtrado y la opción oculta de «borrar» hacen que los usuarios sean más propensos a compartir cosas que no harían de otra manera.

«Como el servicio se centra en las fotos espontáneas tomadas rápidamente a través de una notificación, la oportunidad de considerar los impactos es bastante corta hasta el punto de que la mayoría de los usuarios probablemente no tendrán la oportunidad de tomar una decisión totalmente informada. La aplicación presiona a las personas para que tomen una fotografía y la compartan inmediatamente en los dos minutos siguientes a la solicitud”.

Hay una falta de moderación de los contenidos. BeReal parece eludir toda responsabilidad por los contenidos publicados en la aplicación al denominarse «empresa de alojamiento». Esto significa que sólo proporcionan una plataforma para que otros la utilicen. El discurso de odio, los materiales de abuso sexual de menores y otros contenidos inapropiados podrían difundirse fácilmente sin ninguna moderación.

La geolocalización no se desactiva automáticamente. Mientras que aplicaciones como Instagram tienen ahora la geolocalización desactivada por defecto, esta red social hace lo contrario. Al publicar una foto, se pide a los internautas que activen o desactiven la geolocalización, también si quieren compartirla con toda la comunidad de BeReal o solo con su círculo de amigos.

La aplicación permite las cookies de terceros. Al igual que Facebook, Instagram y otras redes sociales, BeReal utiliza cookies de terceros. Esto significa que la actividad de las personas es rastreada por los anunciantes con el fin de mostrar anuncios personalizados. Este tipo de datos de rastreo se ha normalizado para muchos en Internet, pero tiene el potencial de ser invasivo.

Jeff Williams comparte los siguientes consejos que los usuarios pueden seguir para utilizar BeReal de forma más segura:

Lee y comprende las condiciones del servicio, la política de privacidad y otros documentos. Quienes utilizan el servicio de forma casual, sin una revisión tan detallada, podrían fácilmente ceder más información de la que pretenden compartir. Por ello, es importante tomarse el tiempo necesario para entender qué derechos tienen las aplicaciones que utilizamos y considerar cómo pueden afectar a nuestra privacidad.

Ten cuidado al compartir información sensible. La aplicación utiliza las cámaras delanteras y traseras para capturar la actividad del momento, independientemente de lo que sea o de quién esté en el fondo. Este modelo puede dar lugar a que se comparta información sensible o a que se invada la privacidad de personas que no han optado por el servicio. La presión del tiempo también puede dar lugar a que se comparta un momento personal que tenga repercusiones negativas en el futuro o que los metadatos expongan la ubicación exacta.

Considera la larga concesión de derechos sobre las fotos de los usuarios. La permanencia normal de las imágenes en Internet tiene un mayor riesgo en la plataforma, ya que sus condiciones de servicio conceden un derecho de 30 años para reutilizar la foto en cualquier forma. Los usuarios deben pensar que sus momentos más comprometidos, embarazosos o privados pueden ser utilizados por la empresa.

Piensa en desactivar la geolocalización. Recomendamos encarecidamente a los usuarios que desactiven la geolocalización, sobre todo cuando compartan fotos en la sección de “Discovery”, que muestra las fotos a usuarios que están fuera de su grupo de amigos y a las que puede acceder cualquier persona en la aplicación. Una localización en tiempo real puede ser fácilmente utilizada de forma indebida para el acoso o creación de perfiles.

«En última instancia, BeReal tiene muchos de los mismos problemas de privacidad que han plagado las redes sociales desde el principio, por lo que cada uno debe decidir lo importante que es para sí mismo la privacidad en línea», concluye Jeff Williams.

fuente: Avast

