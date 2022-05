El Tala: profesionales de diversas especialidades del IPS atenderán en el hospital local

Médicos de diversas especialidades del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), atenderán a sus afiliados en el hospital Santa Teresa, en El Tala, en el marco del programa “IPS cerca tuyo”.

El mismo busca favorecer la accesibilidad -de los pacientes que residen en el interior- a las diversas especialidades médicas para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de patologías crónicas.

La atención se realizará el 12 de mayo, en el horario de 10.30 a 13 hs y de 15.30 a 21 hs. Mientras que, el viernes 13, se podrán efectuar las consultas de 9 a 13 y de 15.30 a 20.

En la oportunidad, los afiliados contarán con especialistas en:

Pediatría

Clínica Médica

Gastroenterología

Ginecología

Cardiología Infantil y de Adultos

Cirugía Reparadora

Neurocirugía

Oftalmología

Traumatología Infantil y de Adultos

Los interesados deben solicitar turno, de manera presencial, en la delegación local del IPS, situada en la terminal de ómnibus, de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 hs. También, lo podrán hacer a través de un mensaje de texto, vía WhatsApp, a la línea 387-2204529.

Por último, a los afiliados se les recuerda que no se requerirá orden de consulta ni arancel diferenciado. Quienes no posean obra social podrán acceder a la atención abonando de manera particular.

