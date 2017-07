Matías Posadas acompañó el lanzamiento y presentación de la precandidatura a senador por el departamento General Güemes de Carlos “Ketty” Rosso y de los integrantes de ese espacio político. Allí señaló que “nuestra lista “Construimos”, es una lista que se ha conformado con mucho equilibrio, entre representantes del interior y de la Capital.

Posadas aseguró que en Construimos está representada la inmensa cantidad de espacios políticos que vienen trabajando en la provincia de Salta, desde hace diez años y plantea fuertemente la idea de renovación. “Somos gente joven, que también tiene experiencia, a pesar de la juventud y que realmente tenemos muchas ganas de representar este proyecto provincial en el Congreso Nacional” indicó.

El precandidato a diputado nacional consideró que “desde la Provincia de Salta se tiene que dar una discusión mucho más sincera de nuestra relación con la nación. Tenemos que pensar en una Argentina que genere condiciones de igualdad y equidad en su desarrollo. Para ello, tenemos que pensar que no todos somos iguales, que no todas las provincias son iguales, que no tienen todas las mismas posibilidades y no podemos todos ser tratados como iguales”.

Matías Posadas también destacó que “los legisladores que representemos a la provincia de Salta en el Congreso, tenemos que tener en claro cuáles son las necesidades para que contemos todos los salteños con las herramientas para la gestión, con todas las herramientas que den esas condiciones de igualdad, que hay que generar en las provincias del norte, que son las provincias más desiguales en nuestro país y no por una cuestión que tenga que ver con malos o buenos gobiernos sino básicamente porque estructuralmente el norte argentino ha sido discriminado y no ha tenido políticas propias, que apunten al crecimiento de nuestro país”.