Lo que dejaron los controles viales policiales del fin de semana largo, infractores viales y alcoholemia positiva

18/08/2026

Durante el largo fin de semana, la Policía de Salta llevó a cabo acciones preventivas en distintos puntos de la provincia con el objetivo de concientizar a los conductores sobre la importancia de una circulación responsable y el respeto a las normas viales.

En ese contexto, los efectivos controlaron 12.013 vehículos y practicaron 5.062 test de alcoholemia. Detectaron 1.213 infracciones a las normativas vigentes, de las cuales 61 correspondieron a conductores que circulaban bajo efectos del alcohol, quienes fueron sancionados conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero.

Policía Salta

Más sobre: Policial.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir