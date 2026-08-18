Lo que dejaron los controles viales policiales del fin de semana largo, infractores viales y alcoholemia positiva

Durante el largo fin de semana, la Policía de Salta llevó a cabo acciones preventivas en distintos puntos de la provincia con el objetivo de concientizar a los conductores sobre la importancia de una circulación responsable y el respeto a las normas viales.

En ese contexto, los efectivos controlaron 12.013 vehículos y practicaron 5.062 test de alcoholemia. Detectaron 1.213 infracciones a las normativas vigentes, de las cuales 61 correspondieron a conductores que circulaban bajo efectos del alcohol, quienes fueron sancionados conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero.

Policía Salta

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