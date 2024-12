1 de Diciembre: Día en respuesta al VIH/Sida, actividades en Salta

Pasaron 43 años desde que el mundo conoció los primeros casos de SIDA, y aunque los avances han sido significativos, aún queda mucho trabajo por delante para hacer realidad la meta de poner fin a la pandemia del sida antes de 2030. A nivel mundial, unos 39,9 millones de personas viven con VIH, pero cerca de una cuarta parte aún no tiene acceso al tratamiento necesario para llevar una vida saludable. En América Latina, las cifras también son preocupantes: las infecciones por VIH han aumentado un 9% desde 2010, alcanzando aproximadamente 120.000 nuevos casos en 2023.

En el caso de Argentina, según datos propios recopilados por AHF Argentina en su Centro Comunitario de Salud Sexual en Buenos Aires, hubo un aumento del 51,5% de los diagnósticos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre enero y septiembre de 2024, con respecto al mismo período de 2023.

Este 1 de diciembre, Día Mundial en Respuesta al VIH y el sida, AIDS Healthcare Foundation (AHF) y cientos de organizaciones alrededor del mundo se unen para recordar la importancia de mantener el VIH en la agenda de salud pública y fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Porque el Sida es una pandemia que aún no termina. “El acceso al tratamiento no es solo una solución individual; es un pilar de la salud pública que evita nuevas transmisiones y mejora la calidad de vida de las personas afectadas. Por eso es necesario contar con un presupuesto que permita garantizar los recursos en todo el país y políticas públicas para la prevención del VIH y las ITS”, expresó el Dr. Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF.

Un adecuado acceso a la salud pública en Argentina debe contemplar que de las 140.000 personas que viven con VIH, el 65% de ellas pueda continuar su tratamiento gracias a la asistencia que brinda el sistema público, según se indica en el Boletín n° 40 de Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina del Ministerio de Salud de Argentina, publicado en diciembre de 2023.

A nivel mundial, aproximadamente 39.9 millones de personas viven con VIH, y cerca de una cuarta parte de ellas no tienen acceso al tratamiento necesario para llevar una vida saludable. En América Latina y el Caribe, 2.5 millones de personas viven con VIH, y se estima que alrededor de 54,000 fallecieron por causas relacionadas con el virus en el último año.

Con el fin de continuar avanzando en la respuesta al VIH y el sida, AHF América Latina y el Caribe hace un llamado a los líderes y a la comunidad en general para reforzar acciones que sumen a la meta de acabar con los casos de sida antes del 2030: promover el uso de métodos de prevención como el condón; facilitar el acceso a pruebas rápidas de VIH; iniciar el tratamiento de manera inmediata para quienes reciban un diagnóstico positivo; invertir en programas de retención de tratamiento para lograr la indetectabilidad del virus; y reducir el estigma y la discriminación asociados al VIH a través de campañas informativas y políticas inclusivas.

“El estigma sigue siendo un desafío en América Latina y el Caribe, y muchas personas aún no conocen su estado de VIH o enfrentan barreras para acceder al tratamiento,” explicó la Dra. Patricia Campos, Jefa de la Oficina de AHF para América Latina y el Caribe. “Instamos a los gobiernos a implementar políticas inclusivas que garanticen el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para todas las personas. Con un esfuerzo conjunto, podemos avanzar hacia un futuro en el que el VIH deje de ser una amenaza”.

Con la meta de 2030 cada vez más cerca, es importante redoblar esfuerzos para abordar las desigualdades que aún afectan a las personas con VIH. Las inequidades en el acceso a la salud y a la información limitan el impacto de las estrategias de prevención y tratamiento, especialmente en comunidades vulnerables. Avanzar hacia la igualdad en el acceso a la atención médica es esencial para reducir las nuevas infecciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH.

En Salta: jornada de concientización sobre el VIH en el hospital Materno Infantil

Con motivo del Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida, mañana lunes 2 de diciembre, por la mañana, la Unidad de Epidemiología e Infectología del hospital Materno Infantil realizará una jornada especial en el pasillo central del hospital.

Stand informativo: distribución de material educativo sobre VIH, hepatitis B y sífilis.

Entrega gratuita de preservativos para fomentar prácticas sexuales seguras.

Colocación de cintas rojas, símbolo de la lucha contra el VIH.

Juegos interactivos diseñados para promover el conocimiento sobre el virus y las medidas de prevención.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la conciencia colectiva, sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico precoz y promover estrategias de prevención. La comunidad está invitada a participar activamente.

Atención integral en VIH

En el hospital Materno Infantil, actualmente se encuentran bajo seguimiento 60 mujeres embarazadas y 52 niños con VIH. Durante este año, hasta octubre, se han atendido 37 partos de gestantes que tienen el virus, asegurando la implementación de estrategias que minimicen el riesgo de transmisión vertical.

Cada caso requiere la atención de un equipo multidisciplinario compuesto por infectólogos, pediatras, tocoginecólogos, anestesiólogos, enfermeros, farmacéuticos, neonatólogos, psicólogos, trabajadores sociales y el equipo de adolescencia. Este abordaje integral garantiza un cuidado especializado y humanizado.

*imagen ilustrativa

