Argentina celebra el Día del Vino: Un tributo a nuestra Bebida Nacional

Cada 24 de noviembre, Argentina rinde homenaje al vino, nuestra Bebida Nacional, que representa no solo un ícono de nuestra identidad cultural, sino también un símbolo de excelencia y prestigio en el escenario internacional.

Si bien se trata de una actividad asociada principalmente con las provincias de Mendoza y San Juan, el Ministerio de Cultura subraya que la vitivinicultura se extiende a 19 provincias del país. Con más de 43 mil hectáreas cultivadas, la cepa Malbec es la más arraigada en nuestro suelo.

En los majestuosos Valles Calchaquíes (Salta), las bodegas argentinas han perfeccionado el arte de la viticultura, llevando nuestras etiquetas a conquistar los paladares más exigentes del mundo. Entre estas bodegas sobresalen nombres como El Esteco, ubicada en el corazón de Cafayate. Rodeada de los paisajes imponentes de los Valles Calchaquíes, se destaca por elaborar vinos de alta gama que reflejan el carácter único de las alturas. Su dedicación a la viticultura de precisión ha dado vida a etiquetas premiadas a nivel mundial, posicionando a Cafayate como un punto clave en el mapa del vino.

Alejandro Pepa, enólogo de El Esteco dice que: “los Valles Calchaquíes tienen una expresión con mucha magia e identidad de terroir (factores como el suelo, clima, variedad de uva que influyen en la calidad y sabor del vino)”. Alejandro es el responsable de una de las producciones más importantes de la provincia de Salta: cuatro millones de litros anuales embotellados, en líneas como Don David, Old Vines, Fincas Notables, Chañar Punco, Altimus, entre otras. Se comercializan casi en proporciones iguales en el mercado externo y en todo el país.

Alejandro Pepa dice que lo que mejor expresa la identidad del Valle Calchaquí es “indudablemente el Torrontés, que naturalmente se expresa de una manera exquisita acá” y agrega: “por fuera de eso, en las blancas creo que hemos descubierto un blend que se llama Blend de Blancas, que tiene Marssane, Roussane y Chardonnay, como base fundamental del corte, y hemos logrado un vino que es extraordinario. Esos tres varietales, trabajados de esa manera, me parece que tienen un potencial mayor al Torrontés. Es un descubrimiento impresionante y me llena de orgullo. Yendo a las tintas, estuve muy enamorado durante mucho tiempo, me cautivó, el Cabernet Sauvignon de Cafayate y del Valle Calchaquí. Tiene un potencial piracínico, una expresión, y un color rubí hermoso. Es un vino encantador..

El vino no solo es una bebida, es un puente que conecta nuestra historia, cultura y gastronomía con el resto del mundo. Este Día del Vino es una oportunidad para brindar por nuestra tierra, sus trabajadores y las bodegas que hacen que cada copa sea una celebración de nuestra esencia.

Acerca de Bodega El Esteco

En Cafayate, corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de un bello paisaje natural tallado por el sol, montañas y viñedos, se encuentra El Esteco. Una bodega que posee un marcado respeto por la tradición salteña, fusión entre el legado de antiguas civilizaciones, la influencia hispánica y el espíritu criollo. Su icónico edificio, rodeado de antiguos viñedos, de estilo colonial vallisto español con galerías y patios internos, denota la elegancia de la arquitectura colonial típica del norte del país. El edificio centenario contrasta con las más actuales tecnologías de producción vinícola ubicadas en el interior de la bodega; como las vasijas de concreto y los tanques de acero inoxidable, pasando por las siempre poéticas barricas de roble francés y americano, regalándonos vinos de distintos estilos, sabores y aromas.

