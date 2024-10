Universitarios rechazaron la oferta salarial del gobierno nacional

Los gremios de docentes universitarios volvieron a reunirse esta tarde con funcionarios del Ministerio de Capital Humano para llegar a un acuerdo salarial, aunque nuevamente rechazaron la oferta del 6,8% de aumento del Gobierno, cifra muy por debajo de lo reclamado por el sector, que señala que sufrió una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 55%.

“Tal cual preveíamos, no hubo ningún avance”, declaró Ileana Celotto, Secretaria General de UBA AGD. “Es evidente que el Gobierno pretende hacer creer que “negocia” con los gremios cuando volvió a ofrecer un 6,8".

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) dió a conocer un comunicado al respecto:

Porque 6,8% no es 60%

Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) seguimos insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y le exigimos a los legisladores y legisladoras que sean coherentes con su mandato popular y rechacen el veto de Milei para que se convierta en ley

.

Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta concreta por parte del poder ejecutivo, se ha reunido la mesa técnica salarial y no se ha llegado a ningún acuerdo. Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de las universidades recuperemos los más de 60 puntos que perdieron nuestros salarios frente a la inflación desde que Milei es presidente, y el único acuerdo al que se puede arribar es una convergencia entre lo que es la inflación y los incrementos salariales

.

Reiteramos que lo que estamos pidiendo no es un incremento salarial, si no converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo. Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia

.

Por todo esto, es que volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que el día miércoles rechacen el veto de Milei con los dos tercios, respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles.