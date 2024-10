En 2025, los comicios legislativos en Salta se realizarán en mayo con voto electrónico y sin PASO

Salta será el escenario del primer test electoral para el Gobierno Nacional, a raíz de la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de elegir el 4 de mayo del año próximo para que se realicen los comicios legislativos provinciales. Pese a la reciente decisión del Congreso de haber aprobado el sistema Boleta Única de Papel, en este distrito se mantendrá el voto electrónico y se anticipó que se eliminarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La decisión fue anunciada por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia, Ricardo Villada, en contacto con varios medios de prensa. De acuerdo al funcionario, en las próximas horas se elevará al Poder Legislativo un proyecto de la Casa de Gobierno para dejar de lado el sistema de primarias vigente. Se descuenta su aprobación en octubre, tras el tratamiento el comisiones, pues el oficialismo cuenta con abrumadora mayoría. "Los partidos no utilizaban esta herramienta, solo el 20% fue a internas y los demás hacían 'piso PASO', es decir, ir a una elección para lograr 1,5% y así pasar a una general", explicó. "La responsabilidad volverá a quien le corresponde, a los afiliados a los partidos. La gente ya expresaba un malestar porque votaban en las PASO, después en las generales y allí se encontraban con las mismas caras", dijo. “En las elecciones 2021 y 2023 no se utilizaron y no pasó nada. Además, se gastaba mucho dinero”, cerró.

Con esta decisión política del mandatario salteño, que integra el lote de los gobernadores dialoguistas, comenzó la cuenta regresiva en los distintos partidos, quienes deberán poner en marcha sus propias internas para dirimir candidaturas. Si otra provincia no anticipara sus comicios, en Salta se desarrollará el primer test electoral del año próximo para el gobierno del presidente Javier Milei, en medio de la tensión en las provincias por la motosierra de recursos del Estado nacional para obras públicas, salud, transporte público y educación.

En el arranque de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) pero no regirá en Salta. "La boleta única es importante, es un avance clave para el país y está bien que Nación haya realizado ese cambio pero Salta tiene adoptado el voto electrónico y es bueno", señaló. Indicó que sabe de la existencia de proyectos de ley para implementar la BUP en esa provincia, de diferentes diputados, pero los salteños irán a las urnas con el voto electrónico que rige. "Todos quieren incorporar la tecnología en los procesos electorales y eso Salta ya lo tiene aceitado", completó.

En mayo se renovará en este distrito el 50% del Poder Legislativo que cuenta con dos cámaras. Diputados tiene 60 miembros, mientras que el Senado está integrada por 23. Otro dato a considerar es que a raíz de la reforma de la Constitución Provincial de 2021, sobre los 60 municipios, solo en 25 se elegirán concejales porque los distritos con cinco o menos concejales no realizarán elecciones hasta 2027. También se votará en este turno el futuro intendente de Aguas Blancas que se encuentra intervenido por la detención del exjefe comunal Carlos Martínez.

Junto con Salta, el año próximo se votarán cargos legislativos provinciales en la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Jujuy.

Con información de Ámbito

