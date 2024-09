Crimen organizado: detectan un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia, el Procurador General

Asi lo aseguró el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante el III Consejo Federal de Seguridad Interior, realizado ayer en Salta. Expresó además que: “No permitiremos que las organizaciones criminales nos intimiden para obtener su impunidad, o influir o penetrar nuestras instituciones. No hay lugar para los delincuentes, como así tampoco para los que no están dispuestos a enfrentarla”. En este punto mencionó la reciente detección de un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia, el Procurador General. Dijo que la puesta en marcha de medidas claves con resultados concretos que produjeron la creación la Unidad Especial de Investigación del Norte en Orán, así como la Unidad Fiscal de Litigio Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Fiscal, "claramente incomodaron a los delincuentes y al crimen organizado”.

En tanto el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal expresaron su más firme rechazo ante la detección de un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia de Salta, procurador general Pedro García Castiella, "llevado a cabo por organizaciones delictivas que intentan desestabilizar las instituciones de la provincia".

Destacan que en respuesta, "el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación han implementado medidas esenciales para reforzar la seguridad del Procurador General, de los fiscales y de sus equipos de trabajo, con el fin de garantizar la tranquilidad necesaria para el ejercicio de su importante función". Afirma la declaración que, "las amenazas están relacionadas con la lucha contra el crimen organizado que se viene desarrollando en dicha jurisdicción, y el reciente ataque es una prueba de que se está siguiendo el camino correcto".

Este incidente pone en evidencia "la importancia de un trabajo conjunto entre las Provincias y la Nación, y una sólida coordinación entre los Poderes Judiciales Provinciales y la Justicia Federal para combatir las organizaciones criminales en todas las jurisdicciones del país". Al respecto, las instituciones involucradas manifestaron que es "imperativo reafirmar de manera firme y contundente el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones".

Asimismo, las autoridades expresaron su enérgico repudio y rechazo a las amenazas, subrayando que "cualquier tipo de influencia indebida en el accionar de la Justicia no será tolerada", y ofrecieron su apoyo incondicional al Procurador General de Salta, Dr. Pedro García Castiella, y a todo el personal del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Firman el comunicado Jorge Luis Miquelarena, Presidente del Consejo de Política Criminal de la República Argentina, y Jorge Omar Canteros, Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

