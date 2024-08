Justicia y la política van de la mano

En el día de ayer, en el Senado de la Nación, el candidato a integrar la Corte Suprema de la Nación, Manuel José García Mansilla, entre preguntas sobre las reelecciones indefinidas, el aborto y la dolarización, la duda respecto a qué integrante del Gobierno le ofreció el cargo se dio de la mano del senador Óscar Parrilli, y la respuesta trajo sorpresa en la oposición: “Me lo ofreció Santiago Caputo”.

La consulta del senador pareció inicialmente pasar desapercibida entre dudas sobre el Impuesto a las Ganancias y las facultades y atribuciones del Poder Judicial. Su respuesta, que hizo referencia al asesor presidencial, Santiago Caputo, y también al secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

“El cargo me lo ofreció Santiago Caputo en una reunión con Sebastián Amerio. Yo no conozco al Presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco y en este proceso lo he visto dos veces, la última vez en Casa Rosada hace dos semanas, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública. La relación, desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora, la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”, señaló en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Amerio es el funcionario cercano a Caputo, a quien conoce desde su juventud, en el Ministerio de Justicia manejado por Mariano Cúneo Libarona. Su rol es fundamental también porque es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, pulseada que le ganó al macrismo y al propio Cúneo Libarona, y funciona como un interlocutor con los funcionarios de la Corte Suprema, debido a su trabajo previo en su secretaría penal.

Con información de La Nación

