Facundo Gago: nuevo refuerzo de Los Infernales de Salta Basket

Uno de los que se sumará al plantel salteño para la próxima temporada de La Liga Argentina es el base Facundo Gago, oriundo de la localidad de Quilmes, Buenos Aires, llegará proveniente de La Unión de Colón, Entre Ríos.

Comenzó dando sus primeros botes en el Club Deportivo Berazategui (Buenos Aires), luego su talento y pasión por el deporte de la naranja lo llevarían a transitar por varios equipos profesionales.

El conductor de 28 años tiene una vasta trayectoria en el básquet argentino, incluso compitió a nivel internacional. En la temporada 2014/2016 en el Club Lanús (LN), siguió por Petrolero (LA), Tiro Federal (LA), Rocamora (LA), Libertad (LA), Quilmes de Mar del Plata (LA), Central Ceres (LA), Santiago Morning Quilicura (Chile) y La Unión de Colón Entre Ríos (LA).

Ahora el conductor desembarcará en el norte del país, en Los Infernales. “Ni bien tuve el llamado me interesó, hable con Jara y Castellani (exjugadores infernales), que son dos amigos con los que compartimos equipo en Quilmes, y al darme tan buenas referencias con lo que es el club, la ciudad y su gente, terminé de confirmar las buenas sensaciones que había tenido”.

Tanto Agustín Jara como Lucio Castellani, le contaron sus experiencias no solo con la parte deportiva y lo que significa Salta Basket, sino también otros aspectos como pasarla bien fuera de una cancha y “el muy buen trato que siempre tuvieron con la gente”, contó Gago y agregó: “Lucio tiene una particularidad que nos asemeja que es viajar con su novia y su mascota, y me dijo que si iba la pasaría espectacular, así que desde ese punto también me gustó la idea”.

Como cada edición de la competencia, los jugadores esperan con las mejores expectativas un nuevo comienzo. El caso de Gago no es la excepción, “como siempre son las mejores, intentando mejorar lo que se logró la temporada pasada donde al principio quizás las cosas no salieron como lo esperaban pero después con algunos cambios en el equipo se llegó a playoffs y todo empezó a encaminarse”.

“En los cuartos de conferencia enfrentaron a Atenas (Cba) que la verdad no se lo llevaron por detalles, perdieron contra el equipo que terminó ascendiendo. Entonces ese será el desafío, volver a repetir la muy buena campaña que hicieron e incluso mejorarla. Lograr que la gente siga identificada con Los Infernales y lo que hagamos dentro de una cancha porque el apoyo y acompañamiento del público es fundamental”, sentenció el nuevo base de Los Infernales.

EQUIPOS DONDE JUGÓ

Berazategui

Lanús (LN) 2014/2016

Petrolero (LA) 2016/17

Tiro Federal (LA) 2017/18

Rocamora (LA) 2018/19

Libertad (LA) 2019/20

Quilmes de Mar del Plata (LA) 2020/22

Central Ceres (LA) 2022/23

Santiago Morning Quilicura (Chile) 2023

La Unión de Colón Entre Ríos (LA) 2023

Salta Basket 2024/2025 (LA)

FICHA PERSONAL

Nombre: Facundo Gago

Fecha Nac.. 15 de mayo de 1996 (28)

Lugar Nac.: Quilmes, Buenos Aires

Altura: 1,78

Posición: base

Proveniente: La Unión de Colón (LA)

