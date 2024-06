Continúan los despidos de Empleados Estatales Nacionales en distintos organismos

Desde ayer viernes, comenzaron a llegar los avisos de despido a los trabajadores y trabajadoras de distintos organismos que dependen del gobierno nacional al vencerse la prórroga de tres meses en los contratos de los empleados, tras la recisión de miles de contratos que realizó a fines de marzo.

Las notificaciones a los trabajadores comenzaron a llegar pasadas las 18 hs del 27 de junio, día de las y los trabajadores estatales.

Según fuentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la cifra superaba los 1.000 en distintos organismos, entre los que se encuentran el Intituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Ex Ministerio de las Mujeres , Género y Diversidad, el Hospital Posadas, el Incaa y el Ex Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

En el caso de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (Ex Ministerio de las Mujeres , Género y Diversidad), despidieron al 80% de las trabajadoras de todos los programas: 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a diversidades, Políticas de Cuidados, Igualdad y más.

Los despidos recaen sobre los trabajadores cuyos contratos habían sido renovados a fines de marzo y vencían el 30 de junio.

Por su parte, un comunicado de la Junta interna de ATE confirmó el despido de cinco trabajadores que habían sido reincorporados en la Secretaría de Derechos Humanos, denunció que circula la información sobre otras 50 posibles desvinculaciones y dijo que que “es el comienzo del desmantelamiento” del organismo que depende del Ministerio de Justicia y DDHH. Entre las áreas más afectadas se encuentran los sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la puesta en marcha de “otra barrida y otra limpieza” en la planta de trabajadores estatales, y advirtió que quienes continúen en sus puestos lo harán “por un tiempo determinado”. "El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente", dijo el vocero libertario.

QUÉ EVIDENTES SON PRESIDENTE @JMilei!! CONVOCAN A PARITARIAS EL LUNES PARA EVITAR LAS PROTESTAS POR LOS DESPIDOS!! El Gobierno convoca el mismo día que dice que va a despedir 50 mil trabajadores. Son muy evidentes. Con este llamado no van a evitar las medidas de fuerza… pic.twitter.com/mhNyoFbQh4 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 28, 2024

Con información de SomosTelam y P12

