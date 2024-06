Anuncian un nuevo paro Universitario, esta vez por 48 horas

El gobierno de Milei no cede en su avanzada contra la educación pública y está decidido a desfinanciar a las universidades de acceso libre y gratuito de modo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas. A pesar de haber otorgado un refuerzo de las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello no da signos de tener intenciones de reforzar las partidas destinadas al pago de los salarios de los docentes y no docentes.

Ante la total indiferencia del Gobierno a sus reclamos, los gremios universitarios anunciaron este viernes un nuevo paro nacional de 48 horas que se realizará el martes y miércoles de la próxima semana.

La medida de fuerza fue convocada en el marco del plenario en el que participaron los secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

Del encuentro también participaron los sindicatos de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha que vienen llevando adelante desde el sector en las últimas semanas.

El plan de lucha que están delineando incluye una movilización al Congreso de la Nación para manifestar "el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra".

La marcha se realizará el miércoles a partir de las 9 horas.

Asimismo, resolvieron que el jueves 13 acompañarán a los docentes de la Universidad Nacional de Las Madres al Palacio Pizzurno a reclamar por el pago de los salarios adeudados y que convocarán a un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales el próximo viernes para compartir una evaluación y balance de las medidas realizadas.

"Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno", advirtió el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, tras el plenario.

"En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48 horas y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza", advirtió Ricci.

fuente: M1

