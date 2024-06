Advierten que pueden volver a subir las prepagas tras la caída de la medida cautelar que frenaba sus aumentos

A pedido del Gobierno nacional, se dio de baja en la justicia la medida cautelar en contra de la cartelización de las empresas de medicina prepagas y a partir de julio tendrán vía libre para aumentar las cuotas sin control.

"Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización", denunció el legislador de la CABA de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social X.

ATENCIÓN PREPAGAS 📣 Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización. Antes… — Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 4, 2024

Desde el bloque de Reyes habían solicitado una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero el pedido llegó tarde. "Nos notificaron la baja de la medida cautelar", contó el legislador de la Coalición Cívica. Ahora, las prepagas vuelven a tener vía libre para aumentar lo que quieran.

"No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", advirtió Reyes.

fuente: Ámbito

Más sobre: Actualidad.