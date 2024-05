Milei:"Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubieran muerto"

Al retirarse de la 81° Exposición Angus en La Rural (Buenos Aires), que inició el pasado martes 21 de mayo, Javier Milei se expresó acerca de la realidad económica de la sociedad argentina. Su declaración se da luego de que estudios indiquen que la pobreza en la Argentina ascendió al 49% en el último semestre.

La expresión del Presidente surgió luego de que una persona que concurrió al encuentro le recrimine que "la gente no llega a fin de mes". Allí fue que Milei respondió "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle", para luego ratificar que: "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubieran muerto, digamos".

Mientras se retiraba, al mandatario también le preguntaron por los 5 millones de kilos de alimentos que almacena el Ministerio de Capital Humano y corresponden a comedores barriales: "Se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo su curro". "Al cepo lo voy a levantar el día que desactivemos todas las bombas que dejó el kirchnerismo", justificó en otra respuesta entre la muchedumbre.

fuente: Ámbito

