Ya rondan los 15 mil despidos en el Estado Nacional

En su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adori, indicó que "en principio el número final (de despidos) ronda los 15 mil contratos que no se han renovado .. y personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso".

Respecto a los salarios argumentó que "del otro lado hay un contribuyente que lo paga y que talvez (los empleados despedidos) no tenían un trabajo bien definido"

De esta manera, Nación avanza con el plan motosierra y continúan los despidos y ajustes en el Estado. La conflictividad con los gremios aumenta por la posibilidad de paro nacional de las centrales sindicales.

