La Defensoría del Pueblo de la Nación le pidió a la provincia la provisión adecuada, suficiente y oportuna de agua potable para la Comunidad Wichí «Misión Carboncito»

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta la provisión adecuada, suficiente y oportuna de agua potable para todos los miembros de la Comunidad Wichí “Misión Carboncito” de la Localidad de Embarcación.

Asimismo, puso en conocimiento de la situación planteada a las Secretarías de Recursos Hídricos y de Asuntos Indígenas de la provincia, al Ministerio de Salud provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En octubre de 2021, integrantes de la Comunidad Wichí “Misión Carboncito” asentada en Misión Chaqueña a 25 km de Embarcación en el departamento San Martín, de la provincia de Salta, presentaron un reclamo ante la Defensoría nacional debido a la acuciante situación que vivían por la falta de acceso a un suministro de agua potable suficiente, refiriendo que sus mil habitantes acceden a la misma a través de un único pozo, que se encuentra en el establecimiento educativo Río Bermejo, mediante precarias conexiones.

Asimismo, informaron que no fluye la cantidad necesaria para satisfacer a todos sus miembros, resultando el agua de mala calidad y no apta para consumo humano por presentar una alta densidad de residuos sólidos, mal sabor, olor y color.

En su reclamo manifestaron su preocupación por las posibles afectaciones que la falta de acceso al agua segura podría ocasionar a la vida y la salud de sus miembros, especialmente de los aproximadamente trescientos niños que la habitan; problemas que se evidenciaban con mayor énfasis durante cada período estival.

Ante esta situación, realizaron una movilización a la vera de la ruta N° 53 demandando soluciones, y que, a pesar de haber obtenido el compromiso del municipio para resolver el problema, las dificultades persistieron.

Como respuesta, el Ejército Argentino y el Municipio de Embarcación comenzaron a proveer agua potable de forma externa, pero, según sus testimonios, de forma irregular e insuficiente.

Ante nuestros pedidos de informes, la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta informó que efectuó un relevamiento de pozos, habiendo hallado en la comunidad uno no registrado, con agua que presentaba excesos en manganeso y turbiedad y que había elaborado un proyecto de perforación de pozo para Misión Carboncito, encontrándose previsto el inicio de los trabajos antes de finalizar el año 2021.

A fin de tomar conocimiento sobre los progresos de las tareas informadas, en enero de 2022 se requirió a la misma Secretaría que informe sobre el avance de los trabajos pero nunca se recibió respuesta, a pesar de las múltiples gestiones oficiosas realizadas desde entonces.

Además, en las asiduas comunicaciones con la referente comunitaria, la misma planteó que las dificultades para acceder a una fuente de agua potable se mantenían invariables y las imágenes remitidas evidenciaban que la única fuente de agua permanente siguen siendo perforaciones domiciliarias deficitarias, que consisten en una abertura a nivel de la tierra a través de la cual surge agua turbia (de color de la misma tierra). A la vez, contó que no poseen reservorios adecuados que permitan el acopio del agua por lo que ésta debe ser alojada en baldes o bidones plásticos obtenidos de los descartes de quintas vecinas con posible presencia de agroquímicos.

Esta situación fue verificada en el territorio comunitario por agentes de esta Defensoría durante su visita a la comunidad, en octubre de 2022, porque si bien se ha culminado con la perforación, se constató que sus integrantes no pueden hacer uso del mismo; la obra pública se encuentra detenida desde abril; no se han concluido todas sus etapas, dado que no se han generado sistemas de distribución y conexión; en otras palabras, las condiciones que motivaron la apertura de la presente investigación no se han revertido a la fecha, persistiendo la falta de acceso oportuno y suficiente al agua potable.

Por eso, corresponde a la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su carácter de INDH, hacer los señalamientos necesarios para que el Estado provincial cumpla con las obligaciones que el derecho interno y convencional le impone.

Comparte esto: Twitter

Facebook