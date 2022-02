La UNSa confirmó la presencialidad plena para este año

Las autoridades de la Universidad Nacional de Salta informaron que se encuentran trabajando de manera conjunta con el Comité de Emergencia de la UNSa para el retorno de actividades estudiantes y la presencialidad plena y cuidada

El inicio de clases para materias anuales y cuatrimestrales estaría prevista para el día 28 de Marzo.

Con respecto a la distribución de los espacios físicos se esta organizando en conjunto con las facultades la distribución de aulas, implementando aulas híbridas en el sector norte del predio para las cátedras que sean numerosas, los aforos, distribución horaria entre otros temas.

A fines de diciembre el consejo superior de la alta casa de estudio emitió la resolución http://bo.unsa.edu.ar/cs/R2021/R-CS-2021-0429.pdf que modificó el calendario académico 2022 al migrar los datos a la plataforma SIU-GUARANI 3 que disponía el retorno de autoridades, docentes, investigadores y del personal de apoyo a partir del 1° de Febrero

La atención presencial a estudiantes de los diferentes sectores de la universidad comenzará a partir del 21 de febrero con posibilidad de gestionar tramites de forma virtual

Carnet de vacunación

Se solicitará al personal, estudiantes y autoridades que asistan a actividades académicas presenciales, la presentación del Certificado de Vacunación para COVID 19, al que podrán acceder desde la aplicación «Mi Argentina”, con el esquema completo de vacunación (salvo que no se hayan cumplido los plazos necesarios según las prescripciones médicas para

el mismo).

Y aquellos que hayan optado por no inocularse, deberán concurrir a la Dirección de Salud Universitaria para asesoramiento sobre la responsabilidad del cuidado de la salud personal y colectiva, y de continuar con la decisión de no vacunarse, deberán firmar una nota con carácter de Declaración Jurada, expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos, debiéndoseles requerir la presentación de un test negativo de virus SARS-CoV-2.