Entrada libre y gratuita para ver a Salta Voley

El próximo jueves 20 y viernes 21 de febrero el equipo franquicia del vóley salteño enfrentará desde las 21, en el micro estadio Delmi a Policial de Formosa y a Regatas de Corrientes respectivamente con entrada libre y gratuita.

Salta Voley regresa a jugar en Salta y necesita el apoyo de todo el público local. El equipo que dirige Juan Ulloa tiene un récord de 1 victoria y 5 derrotas sumando 3 puntos por lo que es vital que los dos partidos del sexto weekend queden en casa.

El jueves 20 de febrero enfrentarán desde las 21 en el micro estadio Delmi a Policial de Formosa quien es puntero y marcha invicto en 5 presentaciones; mientras que el viernes 21, también desde las 21, en el micro estadio Delmi, Salta Voley recibirá a Regatas Corrientes (2-3) quien está tercero en la tabla de posiciones.

“Es nuestro último fin de semana como local en esta etapa clasificatoria y queremos que la cancha esté llena por eso es que decidimos que la entrada será libre y gratuita”, señaló Leandro Etchazar, presidente de la Asociación Salteña de Voley y cabeza dirigencial de Salta Voley.

Luego de esta etapa clasificatoria se realizará una segunda etapa dividida en tres triangulares y un cuadrangular, todos con posibilidades de pasar de etapa.

Sexto weekend

Jueves 20 de febrero: 21,00 hs. Salta Voley vs. Policial

Viernes 21 de febrero: 21,00 hs. Salta Voley vs. Regatas Corrientes

Sábado 22 de febrero: 20,00 hs. Tucumán Gimnasia vs. Regatas Corrientes

Domingo 23 de febrero: 20,00 hs. Instituto Pellegrini vs. Regatas Corrientes

Domingo 23 de febrero: 22,00 hs. Tucumán Gimnasia vs. Policial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...