En la despedida, Salta no pudo frente a Formosa

La cuarta jornada del Campeonato Argentino de Selecciones masculinas U15 tuvo como apertura el partido por el 21º lugar a las selecciones de Salta y Formosa, combinados que terminaron últimos en sus respectivas zonas. El certamen nacional que se disputa desde el lunes en el Estadio Delmi y Micro Estadio de esta ciudad terminará el sábado con la definición de mismo por los primeros lugares. De esta manera la fiebre naranja sigue más vigente que nunca en la provincia.

En la antepenúltima jornada -que todavía se sigue disputando- empiezan a perfilarse las selecciones candidatas a quedarse con el título y otras que llegarán al podio. En la zona 4 donde hizo su participación Salta, hasta hoy encaminaban su clasificación Entre Ríos, el campeón defensor, y Neuquén. Los dirigidos por Sergio Arévalos, por su parte, tuvieron un último partido para el infarto cayendo sobre el final 75-71.

El base de Formosa, Lucas Maglietti, finalizó el encuentro con 38 puntos y un tremendo 15 de 16 tiros libres (incluyendo los últimos 4 que le dieron la victoria a su equipo). Por los locales se destacó Francisco Biagini que completó un doble-doble con 20 puntos (8/14 TC) y 10 rebotes.

Cabe destacar que es la primera vez en la historia de la competencia, en la categoría U15, que participan 22 provinicas, en esta oportunidad con sede en Salta capital. Tras el partido entre salteños y formoseños las autoridades presentes en el Delmi, Gustavo Bordi, presidente de la Federación Salteña de Básquetbol, y el vicepresidente primero de la Confederación Argentina de este deporte, Jorge Carrasco; director Deportivo de la CABB, Sebastián Uranga y el secretario de la CABB, Rubén Urueña quienes entregaron las medallas correspondientes a los chicos por su participación en el Campeonato Argentino U15.

Entre mañana y pasado se llevarán a cabo los últimos encuentros de las jóvenes promesas del básquet argentino, nada menos que con 22 seleccionados provinciales jugando en el Delmi y el Micro Estadio. Certamen organizado por la CABB y la Federación Salteá de esta disciplina. Los partidos son transmitidos en vivo por la plataforma Web de la CABB (torneoscabb.com) y la entrada a los distintos estadios es libre y gratuita.

RESULTADOS DEL LUNES 28

Delmi 1 – Zona 3 – Capital 78-43 San Luis

Delmi 2 – Zona 2 – Santa Fe 62-53 La Rioja

Delmi 1 – Zona 3 – Tucumán 84-58 Misiones

Delmi 2 – Zona 2 – Corrientes 49-39 La Pampa

Delmi 1 – Zona 5 – Chaco 79-67 Formosa

Delmi 2 – Zona 5 – San Juan 38-84 Buenos Aires

Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos 75-54 Río Negro

Delmi 2 – Zona 1 – Mendoza 87-52 Stgo del Estero

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 68-72 Santa Cruz

Delmi 2 – Zona 1 – Córdoba 130-34 Jujuy

RESULTADOS DEL MARTES 29

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 109-42 Chubut

Delmi 2 – Zona 5 – Formosa 86-76 San Juan

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 89-43 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 48-94 Entre Ríos

Delmi 1 – Zona 2 – La Rioja 69-50 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 38-81 Tucumán

Delmi 1 – Zona 1 – Stgo del Estero 56-111 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Misiones 51-81 Pr. BsAs

Delmi 1 – Zona 5 – San Juan 75-69 Chaco

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 61-59 Formosa

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 38-68 Río Negro

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 54-68 Neuquén

Delmi 1 – Zona 2 – La Pampa 28-105 Santa Fe

Delmi 2 – Zona 1 – Jujuy 30-141 Mendoza

RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 30

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 91-94 Entre Ríos

Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro 62-41 Santa Cruz

Delmi 1 – Zona 5 – Chaco 58-102 Buenos Aires

Delmi 2 – Zona 5 – San Juan 61-36 Chubut

Delmi 1 – Zona 1 – Jujuy 35-125 Santiago del Estero

Delmi 2 – Zona 2 – La Pampa 36-88 La Rioja

Delmi 1 – Zona 2 – Santa Fe 105-64 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 43-66 Misiones

Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos 79-53 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro 66-70 Neuquén

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 108-33 Formosa

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 69-90 Chaco

Delmi 1 – Zona 1 – Mendoza 82-74 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Capital 68-59 Tucumán

RESULTADOS DEL JUEVES 31 HASTA EL MOMENTO

Delmi 1 – Salta 71-75 Formosa (por el puesto 21º)

Delmi 2 – Chubut 57-53 La Pampa (Semi puesto 17° al 20° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – San Luis 80-46 Jujuy (Semifinal puesto 17° al 20° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – Misiones 58-65 Corrientes (Semi puesto 13° al 16° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – Chaco 53-55 Santa Cruz (Semi puesto 13° al 16° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – San Juan 67-71 Santiago (Semi puesto 9° al 12° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – Neuquén 46-64 Río Negro (Semi puesto 9° al 12° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – Capital 69-82 Entre Ríos (4tos puesto 1° al 8° – Serie 4 (4° vs 5°)

17:00 hs Delmi 1 – Buenos Aires vs Tucumán (4tos puesto 1° al 8° – Serie 1 (1° vs 4°)

19.00 hs – Delmi 2 – 4tos de Final Puesto 1° al 8° – Serie 3 (3° vs 6°)

21.00 hs – Delmi 1 – 4tos de Final Puesto 1° al 8° – Serie 2 (2° vs 7°)

PARTIDOS DEL VIERNES 1 DE JUNIO

09.00 hs – Delmi 1 – Puesto 17°

09.00 hs – Delmi 2 – Puesto 19°

11.00 hs – Delmi 1 – Puesto 13°

11.00 hs – Delmi 2 – Puesto 15°

15.00 hs – Delmi 1 – Puesto 7°

16.00 hs – Delmi 2 – Puesto 11°

17.00 hs – Delmi 1 – Puesto 5°

18.00 hs – Delmi 2 – Puesto 9°

19.00 hs – Delmi 1 – Semifinal Puesto 1° al 4° (Serie 2 vs Serie 3)

21.00 hs – Delmi 1 – Semifinal Puesto 1° vs 4° (Serie 1 vs Serie 4)

SÁBADO 2 DE JUNIO

16.00 hs – Delmi 1 – Puesto 3°

18.00 hs – Delmi 1 – Puesto 1°