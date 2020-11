Senadores dialogaron con el Poder Ejecutivo sobre los distintos proyectos relacionados con modificaciones al sistema electoral

Con la consulta al Poder Ejecutivo Provincial, en la persona del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado, ampliada con la participación de otros legisladores, concluyó ayer miércoles con la ronda de diálogo por la reforma del sistema electoral, que llevó adelante con representantes de los partidos políticos.

Villada se refirió a la visión del Poder Ejecutivo sobre el proceso electoral 2021 en temas como Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, sistema electoral a usar, eliminación de dobles candidaturas, proyecto sobre Ficha Limpia y dijo que el gobierno “ve con beneplácito la apertura de la discusión a todas las fuerzas políticas”. Agregó que “es importante que este año queden establecidas las reglas que van a regir el proceso electoral, por la previsibilidad que se debe dar”.

En ese sentido dijo que el propio gobernador, Gustavo Sáenz, está de acuerdo en la suspensión de las PASO para el próximo turno electoral, basado en la situación epidemiológica, que marca que la pandemia va a seguir en 2021. Dijo además que se comparten las críticas de la sociedad, sobre que el ciudadano termina participando en una encuesta de carácter general y aclaró que se debe seguir debatiendo la utilidad de las PASO hacia futuro, pero por ahora no avanzar en la eliminación.

También consideró que las PASO implican un despliegue importante de recursos que hoy Salta necesita utilizarlos en las consecuencias económicas de la pandemia. “Desde la política podemos generar racionalidad en el uso de los recursos y desarrollar un proceso electoral con determinadas reglas para generar un manejo eficiente porque esta es una enorme oportunidad de mostrar a la sociedad un mensaje de austeridad”.

Agregó que otras provincias como San Juan y Mendoza ya definieron que van a suspender las PASO y muchos gobernadores van a tomar el mismo camino.

Sobre el sistema electoral, Villada sostuvo que claramente la mayoría de partidos políticos ven como negativo las boletas múltiples y avanzan en discusión entre la boleta única de papel o, en el caso de Salta, la boleta única electrónica. Aclaró que si bien ambas generan reparos, resultaría prudente continuar utilizando el sistema de voto electrónico para el próximo turno electoral.

Sobre ese punto dijo que la Boleta Única de Papel no fue fácil de implementar en provincias como Santa Fe y el gobierno evalúa participar como veedor en los comicios de ese distrito antes de avanzar en una decisión sobre eliminar el voto electrónico.

Además, sobre eliminación de candidaturas simultáneas, recordó que no están permitidas a nivel provincial, pero que hay que avanzar para que no se den cuando haya coincidencia con procesos electorales nacionales porque “no se debe defraudar a la ciudadanía con una especulación de estas características, donde la gente no tiene en claro a quien está eligiendo”. Agregó que esto genera una seria lesión a un sistema político que hoy está cuestionado y debe marcar el rumbo de la transparencia.

En torno al proyecto de Ficha Limpia, dijo que “todos planteamos la necesidad que lleguen a los diferentes cargos personas de probada idoneidad y habilitadas debidamente”.

A su turno, el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, dijo que las PASO resuelven la interna de muy pocos partidos, por lo que de suspenderse habrá que encuadrar un sistema de internas para aquellos partidos que las necesiten. “La gente nos ha pedido a gritos no votar 4 o 5 veces y además la situación económica y sanitaria no lo permite”.

Finalmente los legisladores consultaron sobre la fecha estimada de convocatoria a elecciones, la posibilidad de unificación con los comicios nacionales, si al suspender las PASO se habilitarán internas partidarias y opinaron sobre el sistema electoral, tanto en torno a los inconvenientes que plantea el voto electrónico, como su variante, la Boleta Única de Papel; a lo que Villada propuso un encuentro con el gobernador para avanzar con las últimas definiciones.

Como conclusión, el senador Dani Nolasco dijo que el diálogo incluyó a 25 partidos políticos, sobre 30 invitados y su par, Jorge Soto, anticipó que el cuerpo está en condiciones de avanzar en la discusión interna, emitir dictamen y poder debatir los proyectos la próxima semana.

Participaron los senadores Walter Aban; Carlos Ampuero; Carlos Rosso; Alfredo Sanguino; Roberto Vásquez; Héctor Nolasco; Javier Mónico; Silvina Abilés; Manuel Pailler; Esteban D’Andrea; Juan Cruz Curá; Marcelo García, Martín Arjona; Sergio Ramos; Guillermo Durand Cornejo, Dani Nolasco, Jorge Soto y Sergio Saldaño.

fuente: senado salta