Legislatura Provincial: Acta de Labor Parlamentaria para el día martes 10 de noviembre de 2020

Este martes se llevará a cabo la 24° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, la que se desarrollará por decimoquinta ocasión mediante la modalidad remota o por medios virtuales, en virtud de la pandemia.

I. PODER EJECUTIVO

Expte. 91-43.269/20. Mensaje y Proyecto de Ley:

Autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir un Convenio de Asistencia Financiera en el marco del «Programa para la Emergencia Financiera Provincial» con el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Salud; de Producción, de Turismo; y de Legislación General.

II. SENADO

1. Expte. 90-39.683/18.Proyecto de Ley nuevamente en revisión:

Proponer regular el Ejercicio de la profesión denominada “Acompañante Terapéutico”.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; y de Legislación General.

2. Expte. 90-29.229/20. Proyecto de Ley en revisión:

Propone disponer con carácter excepcional y temporario, que el período comprendido entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre del año 2020, no será considerado ni computado para la caducidad de instancia de los arts. 310, 311 y cctes. del Código Procesal Civil y Comercial; y perención de instancia de los arts. 498 y 500 del Código Procesal Penal.

Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; y de Legislación General.

III. DIPUTADOS

1. Expte.91-43.190/20. Proyecto de Ley:

Propone la adhesión a la Ley Nacional 26.653 de «Accesibilidad de la Información en las Páginas Web» y a sus normas reglamentarias, para todas las personas con discapacidad.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Derechos Humanos; y de Legislación General.

Autores: Dips. Gonzalo Caro Dávalos y Lino Yonar (BloqueJusticialista Gustavo Sáenz Conducción).

Breve Síntesis: El proyecto de Ley tiene por objeto que la provincia de Salta adhiera a la Ley Nacional 26.653 que establece la obligación por parte de todas las dependencias del Estado Nacional de respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación. Lo dispuesto en dicha norma constituye una herramienta esencial para garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida, la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas, en igualdad de condiciones mediante cualquier forma de comunicación.

2. Expte.91-43.225/20. Proyecto de Declaración:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial gestiones el desarrollo de una ciclovía que bajo el nombre de “Senda de la Vida”, discurra desde el Puente de ingreso a Vaqueros y se desarrolle hasta la Rotonda “El Quirquincho”, para cubrir el tramo de la Ruta Provincial 28 en el sector Lesser-Castellanos hasta integrar al municipio San Lorenzo.

Autor: Silvia Varg (Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción).

Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Hacienda y Presupuesto.

3. Expte. 91-42.715/20. Proyecto de Ley:

Propone instituir subsidio extraordinario y por única vez para niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya fallecido a causa de coronavirus COVID- 19, en el territorio de la Provincia de Salta.

Autora: Dip. Silvia Varg (Bloque Salta Tiene Futuro).

Sin dictámenes de las Comisiones de Derechos Humanos; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: La pandemia pone de relieve la necesidad apremiante de impulsar medidas, no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el de la economía, a fin de mitigar sus efectos, proteger y fortalecer a las poblaciones vulnerables, en especial, los niños, niñas y adolescentes, a fin de darle una herramienta para enfrentar la crisis. En este contexto, resulta imperioso afianzar los sistemas para afrontar los desafíos que implica la informalidad.

4. Expte. 91-42.536/20. Proyecto de Ley:

Propone crear el Programa de concientización en uso responsable de tecnologías para prevención y concientización del ciberacoso «Grooming» en el marco de la Ley 7.933.

Autora: Dip. Noelia Rigo (Bloque Salta Tiene Futuro).

Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; de Derechos Humanos; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: Se torna imprescindible que desde el Estado se arbitren los medios tendientes a la prevención y concientización frente al ciberacoso – «Grooming”, en la forma de políticas públicas educativas que tiendan a preservar a nuestros niños, niñas y adolescentes de estas nuevas formas de delito, creando un Programa de concientización en uso responsable de tecnologías para prevención y concientización en el marco de la Ley Provincial Nº 7933 de uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación – tic, modificando en consecuencia dicha norma al incluir nuevos apartados en el articulado de la referida Ley.

5. Expte. 91-42.890/20. Proyecto de Ley:

Propone incorporar el inciso 6) al artículo 46 de la Ley 5.642, Ley Orgánica del Poder Judicial, “Los procesos civiles, laborales, de consumo o administrativos en los que la parte, siendo adulto mayor, así lo solicite”.

Autores: Dip. Jorgelina Juárez; Franco Hernández e Iván Mizzau (Bloque Frente Para la Victoria).

Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; de Derechos Humanos;y de Legislación General.

Breve Síntesis: Las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Pandemia del COVID-19, sin duda alguna han alterado las actividades desarrolladas a lo largo del país. La prestación del servicio de justicia no ha sido ajena a ello, y se ha visto paralizado por un periodo prolongado, con el dictado de medidas de prevención como las Ferias Judiciales Extraordinarias o los Periodos de Prestación Excepcional de Servicio de Justicia. Los adultos mayores constituyen un grupo de riesgo en la propagación del coronavirus, pues ha quedado demostrado que en sus organismos en donde mayor letalidad tiene.

En ese contexto, la paralización de los procesos judiciales por tiempo prolongado, puede llevar a que la sensación de “justicia”, mediante una sentencia judicial, nunca llegue a ellos. Lo que se trata con la presente reforma, no es otra cosa que hacer operativo los mandamientos establecidos por Convenciones Internacionales, y de esta manera beneficiar con mayor celeridad en los procesos judiciales, a aquellas personas para las que la Pandemia significa un mayor riesgo. Por lo demás, en caso de ser requerida la presencia del adulto mayor para cualquier acto procesal (reconocimiento de firma, audiencia confesional o de producción de prueba, etc.), la recientemente aprobada Ley 8196, que en su art. 3° prevé la posibilidad de que las audiencias judiciales puedan desarrollarse por medios remotos no presenciales.

6. Expte. 91-42.953/20. Proyecto de Ley:

Propone declarar la emergencia del Sistema Educativo Provincial en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2.020 y 2.021.

Autores: Dips. Valeria Fernández, Héctor Chibán y Matías Monteagudo. (Bloque Unión Cívica Radical).

Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; de Salud; de Hacienda y Presupuesto; de Obras Públicas; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El proyecto que se pone a consideración es una invitación sustancial a incorporar a la agenda de gestión pública un tema que resulta esencial para la preparación y capacitación de los niños y adolescentes en todo el territorio de nuestra Provincia atento a que se observa falta de claridad en términos de medidas que indiquen el transitar hacia un horizonte que brinde índices de certeza en la población. La sugerencia que se plasma en este proyecto es coincidente con un planteo que representantes de nuestro partido han presentado en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. Los aspectos que se manifiestan buscan brindar una solución paulatina a la situación de la educación en Salta y el concepto de la emergencia representa la instancia institucional para atender las demandas que son de dominio público.

7. Expte. 91-43.227/20. Proyecto de Declaración:

Que vería con agrado que el Instituto Provincial de Vivienda formalice una comisión integrada por funcionarios de ese instituto o quien corresponda y funcionarios de la municipalidad de la Ciudad de Salta, con el objeto de que se constituyan en los Asentamientos Parque La Vega y San Calixto, y procedan a efectuar un relevamiento -si aún no lo hubiesen realizado- de cada una de las familias asentadas.

Autores: Dips. Santiago Godoy y Ramón Villa (Cupo cedido al Bloque Justicialista).

Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Derechos Humanos.

8. Expte. 91-43.247/20. Proyecto de Ley:

Propone la Federalización de la provincia de Salta.

Autor: Baltasar Lara Gros (Bloque Renovador de Salta).

Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Salud; de Minería, Transporte y Comunicaciones; de Cultura y Deporte; de Asuntos Municipales; de Producción; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El proyecto tiene el objetivo de cambiar la mirada histórica de desarrollo que tiene nuestra Provincia. Se dice que una verdadera federalización de un territorio se da cuando se la construye desde las periferias hacia el centro y no al revés. Se sabe también que el Estado es un actor principal, que con sus decisiones políticas genera desarrollo en la población y su actividad económica. Estamos ante un momento histórico, donde podemos cambiar el rumbo y la mirada a la que estamos acostumbrados.

9. Expte. 91-42.785/20. Proyecto de Ley:

Propone la Reglamentación del Ejercicio de la práctica de Masaje, Masoterapia y la Asistencia Terapéutica. Creación del Colegio de Masajistas, Masoterapeutas y Asistentes Terapéuticos de la provincia de Salta.

Autores: Dips. Julio Moreno y Carlos Zapata (Bloque Ahora Patria).

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud;y de Legislación General.

Breve Síntesis: Por medio del presente se intenta regular la actividad de los masajistas, masoterapeutas y asistentes terapéuticos, quienes hasta la actualidad no encuentran un ámbito jurídico que los regule, encontrándose por tanto desprotegidos ellos como toda la ciudadanía.